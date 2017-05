FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.05.2017 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES SCAPA GROUP PRICE TARGET TO 480 (400) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 1845 (2000) PENCE - MARKET-PERFORM - BERNSTEIN CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 330 (360) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CITIGROUP CUTS LONMIN PRICE TARGET 20% TO 95 PENCE - 'SELL' - CITIGROUP CUTS LONMIN TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 95 (119) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 600 (775) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 850 (900) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES AMEC PRICE TARGET TO 570 (470) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS ARROW GLOBAL TO 'NEUTRAL' ('BUY') - GOLDMAN CUTS HUNTING TO 'BUY' ('CONVICTION BUY LIST') - TARGET 686 (774) PENCE - GOLDMAN CUTS RANDGOLD RESOURCES PRICE TARGET TO 7700 (8000) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 1410 (1390) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES MARSTONS PRICE TARGET TO 150 (130) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 3500 (3100) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS HIKMA PRICE TARGET TO 1500 (1800) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES WINCANTON PRICE TARGET TO 375 (290) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 250 (260) PENCE - 'EW' - MORGAN STANLEY RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1125 (1100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PANMURE CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 135 (156) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES EASYJET TO SECTOR PERFORM (UNDERPERFORM) - TARGET 1325 (875) PENCE



