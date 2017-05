Die Grünen in Schleswig-Holstein entscheiden Dienstagabend auf einem Sonderparteitag, ob sie Koalitionsgespräche mit CDU und FDP aufnehmen. Grünen-Spitzenpolitiker Robert Habeck will störrische Parteifreunde überzeugen.

Eigentlich kann auch Robert Habeck einer so genannten Jamaika-Koalition, einem Bündnis zwischen CDU, FDP und Grünen, nicht viel abgewinnen. Für die Grünen sei das "ein extrem schwieriges Bündnis", sagte Habeck in einer Facebook-Videobotschaft. Und doch ermuntert er seine Parteifreunde in Schleswig-Holstein, offen zu sein: Man dürfe "nicht aus Angst vor diesem langen und schwierigen Weg die Hände in den Schoß legen und sagen, dann machen wir es nicht". Auch wenn alle anderen Parteien verschiedene Bündnisse ausschlössen, die Grünen sollten das nicht tun, so der amtierende Vize-Regierungschef in Kiel. "Wir sollten entlang von Inhalten ernsthaft gucken, ob wir unsere Politik fortsetzen können."

Zwei Wochen nach den Landtagswahlen im Norden Deutschlands wollen die Grünen an diesem Dienstagabend auf einem außerordentlichen Landesparteitag über Koalitionsgespräche mit der CDU und der FDP entscheiden. Die CDU war mit 32 Prozent stärkste Kraft geworden. Die SPD, die bislang in einem Bündnis mit den Grünen und dem Südschleswigschen Wählerverband (SSW) regiert hatte, erreichte 27,2 Prozent. Die Grünen erzielten 12,9 Prozent, die FDP 11,5 Prozent.

Weil die FDP nicht mit der SPD koalieren will, die SPD nicht mit der CDU und die bisherige so genannte Küstenkoalition abgewählt wurde, bleiben im Moment nur Jamaika oder Neuwahlen. Doch das will Noch-Umweltminister Habeck verhindern. Die Menschen ...

