Paris - Überraschend starke Konjunkturdaten haben am Dienstag die Aufwärtsbewegung an Europas wichtigsten Aktienmärkten unterstützt. Der EuroStoxx 50 rückte am späteren Vormittag um 0,65 Prozent auf 3599,81 Punkte vor. Zum Handelsauftakt noch hatten sich die Anleger mehrheitlich verunsichert gezeigt, was wohl vor allem durch den mutmasslichen Terroranschlag in Manchester mit mindestens 22 Toten ausgelöst worden war.

Der Londoner FTSE 100 stieg um 0,22 Prozent auf 7512,77 Punkte. In Paris legte der CAC-40 zuletzt um 0,66 Prozent auf 5358,02 Punkte zu. Aktuellen Daten vom Mai zufolge blieb die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone weiterhin so gut wie sechs Jahre zuvor. Stärker als erwartet ausgefallen waren die Daten in der Industrie und auch der deutsche Ifo-Geschäftsklima-Index, der zudem ein Rekordhoch erreichte. "Die Börsen honorieren die starken Wirtschaftsdaten", schrieb denn auch Marktexperte Jochen Stanzl von CMC Markets.

Im Branchenüberblick zeigten sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...