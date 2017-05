DAX - Erholung geht vorerst weiter

Henry Philippson,

der DAX® gab im gestrigen Handelsverlauf ausgehend vom angesprochenen Widerstand um 12.660 Punkte deutlich nach und fiel zunächst bis unter 12.580 Punkte. An der Wall Street setzte sich allerdings die Erholung vom Freitag weiter fort und es gab keine Anschlussverkäufe im deutschen Börsenbarometer. Das wird dann von den Bullen heute kurz nach der Eröffnung direkt ausgenutzt und der Index klettert kurzzeitig bis auf 12.700 Punkte.



Von den Chartstrukturen her ist die Aufwärtsbewegung seit dem Tief bei 12.500 Punkte bislang lediglich als technische Korrektur in einem übergeordneten Abwärtsimpuls einzustufen. Dementsprechend dominieren trotz der Stärke der vergangenen Handelsstunden vorerst weiter die Abwärtsrisiken. Sollte die Wall Street am heutigen Nachmittag nach drei Tagen Erholung wieder Abwärtsdruck aufkommen, dürfte sich das deutsche Börsenbarometer relativ zügig wieder unter der 12.500 Punkte-Marke einfinden. Ein Stundenschlusskurs oberhalb von 12.700 Punkten macht dieses bärische Szenario jedoch zunehmend unwahrscheinlich.

DAX® in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 10.05.2017 - 23.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2012 - 01.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

