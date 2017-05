Hamburg (ots) -



Der siebenjährige Sohn von Schauspielerin und Moderatorin Caroline Beil bereitet sich intensiv auf den Familienzuwachs vor. "Ich habe David bei einem Geschwisterkurs angemeldet", verriet die hochschwangere 50-Jährige im Interview mit GALA (Ausgabe 22/17, ab morgen im Handel). "Dort wird ihm beigebracht, wie man das Baby hält, es wickelt, ihm das Fläschchen gibt. Am Ende bekommt er sogar eine Urkunde. Da freut er sich schon drauf." Sie selbst freue sich unbändig darauf, "das kleine Wesen, das in mir strampelt, endlich in den Armen zu halten". Caroline Beil: "Ehrlich gesagt werde ich wahnsinnig erleichtert sein, wenn es uns allen danach gut geht."



