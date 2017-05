Sell in May? DAX bietet brauchbaren Bullen-Einstieg

Liebe Leserin, lieber Leser, ich weiß es auch: Mit dem Mai beginnt eine wichtige Phase am Markt. Ein altes Sprichwort sagt: "Sell in May und go away, but do not forget to return in September". Darauf möchte ich hier eingehen und den aktuellen DAX-Chart heranziehen. Wo der Dow Jones in einigen Jahren stehen könnte, hatte ich ja bereits HIER veröffentlicht. Daher heute ein wenig mehr zum DAX.

Historie hinter "Sell in May"

Wer sich stur nach dem Spruch "Sell in May" richtet, also alles im Mai verkauft und erst wieder im September Aktien kauft, der kann jetzt schon mit dem Lesen aufhören und sich anderen Dingen widmen.

Meine Meinung zu alten Sprichwörtern ist da - vorsichtig formuliert - eher skeptisch. Ich sage es mal so: Das kann ein guter Tipp sein, muss es aber nicht. Aber gilt das nicht für alle "Lebensweisheiten"?

Nehmen wir uns doch einfach mal die letzten fünf DAX-Jahre vor:

2016: 2. Mai 10123 1. September 10534 +4,1%

2015: 4. Mai 11620 1.September 10016 -13,8%

2014: 2. Mai 9556 1. September 9479 -0,8%

2013: 2. Mai 7961 30. August 8103 +1,8%

2012: 2. Mai 6710 31. August 6970 +3,9%

Ich weiß nicht, wie es Ihnen bei dieser Aufstellung geht, aber einen klaren Trend, dass es sich lohnen könnte, immer seine gesamten Long-Positionen im Mai zu schließen und dann im September zurückzukehren, kann ich da nur mit viel Phantasie erkennen.

