MENLO PARK (IT-Times) - Das soziale Netzwerk Facebook will es seinen Nutzern künftig einfacher machen, während des Stöberns auf Facebook Essen zu bestellen. Hierfür hat Facebook jetzt die Funktion "Order Food" an die ersten Nutzer ausgerollt. Das Feature steht vorerst nur ausgesuchten Nutzern in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...