Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für RWE anlässlich der Gerüchte um einen Innogy-Anteilsverkauf an Engie von 16,80 auf 17,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Eine solche Transaktion mit einer Überkreuzbeteiligung an Engie weise nur eine geringe industrielle Logik für den deutschen Versorger auf, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Dienstag. Das neue Kursziel begründete er unter anderem mit einer zeitlichen Anpassung seines Bewertungsmodells./ajx/edh

ISIN: DE0007037129