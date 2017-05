Luzern (ots) -



Das Carsharing-Unternehmen Mobility will dank attraktiven

Automodellen noch mehr Kunden gewinnen. Bis Oktober sind in

verschiedenen Städten 30 Cabrios der Marke Audi A3 anmietbar.



Mobility legt grossen Wert auf eine moderne Flotte. Alleine

letztes Jahr hat die Genossenschaft 820 Neufahrzeuge in ihr 2'950

Autos starkes Angebot integriert. Es stehen verschiedenste Modelle

zur Wahl, angefangen bei Smarts über Combis bis hin zu Transportern.

Bei Kunden besonders beliebt sind die Kategorien "Emotion" und

"Cabrio", welche ganz auf Attraktivität setzen. So sind nebst 50 Audi

Q2 neu auch 30 graue Audi-A3-Cabrios buchbar. Patrick Eigenmann,

Kommunikationsverantwortlicher bei Mobility, erklärt: "Wir wollen für

jeden Zweck und Geschmack das richtige Auto bereithalten. Nur so

können wir möglichst viele Menschen von Carsharing überzeugen." Je

mehr Kunden, desto mehr profitiere auch die Umwelt, meint Eigenmann.

"Viele verkaufen ihr Erst- oder Zweitauto, sobald sie zu Mobility

kommen. Hierin liegt der nachhaltige Hebel unseres

Mobilitätskonzepts."



Stationiert sind die Cabrios bis Oktober 2017 in Bahnhofsnähe der

folgenden Städte: Aarau, Baden, Basel, Bellinzona, Bern, Biel, Chur,

Fribourg, Genf, Lausanne, Locarno, Lugano, Luzern, Neuenburg, Olten,

Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thun, Uster, Winterthur, Zug und

Zürich.



