http://ots.ch/KQMYG



St.Gallen (ots) - Weniger Veranstaltungen, weniger Besucher,

weniger verkaufte Tickets, weniger Umsatz. Auf den ersten Blick

stimmt der SMPA-Index 2016 nicht euphorisch. Dieser beschreibt die

Geschäftszahlen der 35 Mitglieder des Branchenverbands der

wichtigsten Schweizer Konzert-, Show- und Festivalveranstalter Swiss

Music Promoters Association (SMPA). Dennoch zeigen sich auch positive

Tendenzen: Es wurden mehr internationale und Schweizer Künstler

verpflichtet und mehr Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen.



Mit etwas über 5 Millionen Besuchern hat die Erfolgskurve des

SMPA-Index, die in den vergangenen vier Jahren kontinuierlich

gestiegen ist, einen leichten Knicks bekommen: Rund 170'000

Besucherinnen und Besucher weniger strömten zu den Veranstaltungen

der 35 SMPA-Mitglieder, deren Zahlen die Basis für den SMPA-Index

bilden. Dieser Rückgang um 3,3 Prozent lässt sich begründen:

«Einerseits wurde letztes Jahr das Festival Live at Sunset nicht

durchgeführt, andererseits ist das Berner Konzertlokal Bierhübeli

aufgrund eines Betreiberwechsels nicht mehr im SMPA-Index vertreten»,

so SMPA-Geschäftsführer Stefan Breitenmoser. «Entsprechend sind auch

die Anzahl der verkauften Tickets sowie der kumulierte Bruttoumsatz

leicht gesunken.»



Die Zahlen des SMPA-Index 2016 zeigen zudem auf, dass sich die

Schweizer Veranstaltungsbranche Herausforderungen stellen muss.

Internationale Veranstalter drängen in den Markt und steigende

regulatorische Auflagen beschäftigen die SMPA Mitglieder. Das stellt

höhere Anforderungen an die Veranstalter - zumal die Ticketpreise

stagnieren: Durchschnittlich kostet ein Veranstaltungs-Ticket laut

SMPA-Index 78,35 Franken (Vorjahr: 78,65 Franken). «Es ist das

Bestreben unserer Mitglieder, die durchschnittlichen Ticketpreise

stabil zu halten», so Stefan Breitenmoser. «Dazu ist es wichtig, dass

alle Player - insbesondere auch die Ticketvermarkter - die Gebühren

nicht nur gegenüber kleinen und grossen Veranstaltern, sondern auch

gegenüber den Endkunden stabil halten». Die sinkende Auslastung der

Veranstaltungen belegt, dass in der Schweiz zu viele Tickets auf den

Markt kommen.



Die Konzert-, Show- und Festivalveranstaltungen sind in der

Schweiz ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, da die Wertschöpfung dank

Konsumationen und Übernachtungen weit über den eigentlichen Event

hinausgeht. Auch die Zahl der Vollzeitbeschäftigten nahm bei den

SMPA-Mitgliedern zu. «Das dokumentiert aber auch die steigenden

Anforderungen an die Veranstalter», so Stefan Breitenmoser.

Erfreulich ist die Tatsache, dass die Zahl der Ausbildungsplätze

markant höher ist als im Vorjahr. «Ein Beleg dafür, dass wir eine

aktive, sich stetig im Wandel befindliche Branche mit viel

Zukunftspotenzial sind», sagt Stefan Breitenmoser. «Und das ist kein

Zufall, denn die SMPA-Mitglieder geniessen national wie auch

international bei Künstlerinnen und Künstlern sowie Managements und

Institutionen einen hervorragenden Ruf.»



Über die Swiss Music Promoters Association (SMPA):



Die SMPA ist der Branchenverband der professionellen Schweizer

Konzert-, Show- und Festivalveranstalter. Die 35 SMPA-Mitglieder

setzen über 80% der in der Schweiz verkauften Konzert-, Show- und

Festivaltickets ab. Sie organisieren jährlich knapp 1'700

Veranstaltungen verschiedenster Art mit rund 5 Millionen Besuchern,

verpflichten dafür gesamthaft rund 2'850 Künstlerinnen und Künstler

und setzen direkt 347 Millionen Franken um. Weitere Informationen auf

smpa.ch.



