Die nordkoreanische Botschaft in Warschau macht nach Informationen der WirtschaftsWoche illegale Geschäfte mit ihrer Auslandsvertretung.

Wie das polnische Außenministerium bestätigte, hat Nordkorea keine Erlaubnis für die gewerbliche Vermietung ihrer Botschaftsräumlichkeiten in Warschau erteilt. Dennoch findet eben das seit Jahren statt: um Devisen einzunehmen, hat sich Nordkoreas Botschafter in Polen aus seiner Residenz an der Bobrowiecka Straße teilweise zurückgezogen und überlässt diese entgeltlich Firmen. Ende Februar wurde der nordkoreanische Diplomat deshalb ins polnische Außenministerium einbestellt, wo ihm schriftlich mitgeteilt wurde, dass derlei Aktivitäten illegal sind und er dies künftig zu unterlassen habe. Man habe, so das polnische Außenministerium zur WirtschaftsWoche, die Nordkoreaner dabei darüber informiert, dass für den vermieteten Teil der Botschaft nicht mehr die ...

