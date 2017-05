Los Angeles (ots) -



Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Worldwide Television Distribution kündigte heute die Markteinführung eines MGM-gebrandeten SVoD Services auf Amazon Video, verfügbar für Amazon Prime Mitglieder in Deutschland und Österreich, an und baut so seine Position als führender globaler Vermarkter von Premium-Inhalten über digitale Plattformen weiter aus. Der SVoD-Service ist einer der neu lancierten Amazon Channels, die Amazon Prime Mitglieder als Zusatz zu ihrer Mitgliedschaft für eine günstige monatliche Gebühr erwerben können. Diese Abonnements können individuell abgeschlossen werden, ohne Verpflichtung für ein Senderpaket oder einen langfristigen Vertrag. Der neu gestartete Streaming-Service bietet den Zuschauern noch mehr Hollywood Hits, Kultfilme und beliebte Klassiker aus der berühmten MGM Filmbibliothek.



Ab dem 23. Mai 2017 können Abonnenten zahlreiche MGM-Filme wie Der Hobbit: Eine unerwartete Reise, die Rosarote Panther-Reihe, Terminator, Fargo und RoboCop rund um die Uhr abrufen. Weiterhin werden auf dem MGM Channel zukünftig Filme wie Das Schweigen der Lämmer, Thelma & Louise, Natürlich blond!, Harry & Sally, West Side Story, Ein Fisch namens Wanda, Stargate und jüngere Blockbuster wie 21 Jump Street und Hänsel & Gretel: Hexenjäger, u.v.m. im Stream zu sehen sein.



"Der MGM Channel bietet eine riesige Auswahl an Filmhits, und Amazon Video ist das perfekte Zuhause für diesen neuen Service. Die leicht navigierbare, digitale Entertainment-Plattform ermöglicht Abonnenten Zugang zur einmaligen MGM-Filmbibliothek für unbegrenztes Sehvergnügen auf Abruf", sagt Chris Ottinger, MGMs President, Worldwide Television Distribution & Acquisition.



"Zum ersten Mal können Amazon Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich Channels abrufen, ohne ein Paket zu buchen oder einen langfristigen Vertrag abschließen zu müssen. So zahlen sie nur für das, was sie auch wirklich sehen wollen", sagt Alex Green, Managing Director von Amazon Channels Europa. "Von Live-Sport bis Kinderfernsehen, von Arthouse über Filmklassiker, bis zu beliebten TV-Serien - Amazon Channels ermöglicht Kunden, genau das auszuwählen, was sie sehen wollen. Wir fangen gerade erst an, weitere Channels folgen in den kommenden Monaten."



Der MGM Channel ist verfügbar über die bereits bestehende Amazon Prime App und kann jederzeit und überall abgerufen werden via Smart TVs, iOS- und Android-Mobilgeräte, Amazon Fire Stick und Fire Tablets, Spielekonsolen und im Internet über www.amazon.de/channels. Prime Mitglieder können ein Probeabo für 14 Tage abschließen und sofort schauen. Danach beträgt die Abogebühr 3,99 EUR pro Monat.



MGM vertreibt in den USA und in weiteren internationalen Territorien Programminhalte auf seinen eigenen Sendern bzw. über Joint Venture-Angebote. Gebrandete Channels sind IMPACT, Amerikas erster Action-orientierter VOD-Dienst, der etwa 13 Millionen Abonnenten in den USA verzeichnet und vor kurzem auch auf PlayStation Vue startete; THIS TV, ein reichweitenstarkes Multicast-Movie Network, wurde 2008 lanciert und erreicht 85% der USA-Haushalte (entspricht 97 Millionen TV-Haushalten); COMET, das erste frei empfangbare 24/7 Science Fiction Multicast Network in den USA, startete im Oktober 2015 in Partnerschaft mit der Sinclair Television Group und erreicht über 93 Millionen Haushalte, was einer Reichweite von 81% gleichkommt; LIGHT TV, ein neues Multicast Network für religiös- und familienorientierte Inhalte startete im Dezember 2016 im Verbund der Fox Television-Stationen und erreicht 42% bzw. 48 Millionen US-Haushalte; CHARGE, ein frei empfangbares Action- & Abenteuer-orientiertes Multicast Network erreicht 63%, und somit 72 Millionen der Haushalte in den Vereinigten Staaten.



Vor kurzem kündigte MGM an, dass sie den gesamten Anteilsbesitz am Premium Pay TV-Netzwerk EPIX erworben haben. Dadurch erlangte MGM die Kontrolle über die vier linearen Pay-TV-Sender von EPIX (EPIX, EPIX2, EPIX Hits, EPIX Drive-in) und kann so seine strategischen Wachstumsinitiativen weiterentwickeln.



Über Metro-Goldwyn-Mayer



Metro-Goldwyn-Mayer ist das führende Entertainment-Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Produktion und dem weltweiten Vertrieb von Film- und TV-Inhalten über alle Plattformen. Das Unternehmen verfügt über einen der weltgrößten Kataloge mit Premium-Film- und TV-Inhalten. Zusätzlich hält MGM Investments an zahlreichen Fernsehsendern. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.mgm.com.



