Der milliardenschwere Investorenaktivist Carl Icahn hat Bewegung in sein Portfolio gebracht. Er baute seine Beteiligungen an Icahn Enterprises (WKN:A0M1Z9), Herbalife (WKN:A0DNX7) und Navistar (WKN:886965) aus und erweiterte sein Portfolio um das Unternehmen Conduent (WKN:A2DGMC). Warum diese vier Unternehmen im ersten Geschäftsquartal Icahn imponiert haben, erfährst du hi...

Icahn wettet auf sich selbst



Der berühmte Investor war in letzter Zeit sein eigener größter Geldgeber. Icahn kaufte im vergangenen Quartal knapp 10,5 Mio. Aktien von Icahn Enterprises, einem öffentlich gehandelten, von Icahn selbst verwalteten Fond auf. Damit baute er seine Position auf 140,5 Mio. Aktien aus.



Im vergangenen Quartal bot Icahn Enterprises seinen Investoren ein Bezugsrecht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...