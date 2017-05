Bad Marienberg - In den deutschen Chefetagen herrscht Champagnerlaune. Der ifo Geschäftsklimaindex stieg im Mai von 113,0 (saison- und kalenderbereinigt korrigiert) auf 114,6 Punkte, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Dies ist der höchste gemessene Wert seit 1991.

Den vollständigen Artikel lesen ...