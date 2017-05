Frankfurt - Seit mittlerweile drei Jahren können Anleger mit dem Fonds Ve-RI Listed Infrastructure (R) (ISIN DE0009763342/ WKN 976334) der Frankfurter Investmentboutique Veritas Investment einfach und bequem am renditestarken Wachstum des weltweiten Infrastrukturmarktes teilhaben, so die Veritas Investment GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...