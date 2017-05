München (ots) -



Amazon Prime-Mitglieder können jetzt eine Vielzahl von Channels 'à la carte' zu ihrer Mitgliedschaft hinzufügen - live und on demand: darunter Syfy Horror von NBCUniversal International, GEO Televison von Mediengruppe RTL Deutschland, MGM, MUBI und mehr als 20 weitere.



- Die neuen Amazon Channels umfassen abwechslungsreiche Genres wie Filmklassiker, Krimi-Serien aus Großbritannien und Skandinavien, Horror, Dokumentationen, Live-Sport, Kindersendungen, top aktuelle Filme in türkischer Sprache und vieles mehr.



- Die Channels stehen im individuellen Abonnement schon ab 1,99EUR pro Monat zur Verfügung - ohne Paketbindung und monatlich kündbar.



- Alle Channels sind über die bekannte Amazon Video App verfügbar, mit derselben Nutzeroberfläche. Kunden können sich mit einem Klick registrieren, Inhalte überall und jederzeit ansehen und so einfach und direkt ihr Entertainment nach Wunsch auswählen.



Amazon gibt heute den Start von Amazon Channels in Deutschland, Österreich und Großbritannien bekannt. Amazon Channels ermöglicht es Amazon Prime-Mitgliedern, Streaming-Channels für eine geringe monatliche Gebühr zu ihrer Mitgliedschaft hinzuzubuchen - individuell, flexibel ohne Paketbindung und ohne langfristigen Vertrag. Zu den Amazon Channels, die ab sofort in Deutschland und Österreich verfügbar sind, gehören Syfy Horror, MUBI, GEO Television, MGM, Motorvision TV, Terra X, E! Entertainment HD, Kixi Select in HD-Qualität sowie eine Reihe an Genre-Channels mit Independent-Filmen, Bildungskursen und brandneuen Titeln in türkischer Sprache. Neue Channels kommen u.a. von Partnern wie NBCUniversal International, die Mediengruppe RTL Deutschland, ZDF Enterprises, der Tele München Gruppe und Universum Film.



Zusätzlich zu beliebten und bekannten Marken bietet Amazon Channels Zugang zu brandneuen On-Demand-Channels wie Cirkus mit Krimiserien aus Großbritannien und Skandinavien, Filmtastic mit Independent- und Hollywood-Filmen, Studio Universal Classics mit Filmklassikern der weltbekannten Universal Studios oder Zeit Akademie, einer kuratierten Sammlung an hochwertigen Bildungskursen. Viele Channels sind brandneu, andere sind zum ersten Mal à la carte verfügbar - also paketunabhängig. So zahlen Kunden nur für die Channels, die sie auch wirklich sehen möchten. Um einen Channel zu buchen, genügt ein Klick und schon können Kunden das Programm genießen, ganz ohne aufwändige Installation.



Amazon Prime-Mitglieder, die bereits das umfangreiche Angebot an Amazon Originals und exklusiven Titeln bei Amazon Prime Video genießen, haben über Amazon Channels jetzt Zugriff auf noch mehr Serien, Filme und Dokumentationen: mit nur einem einzigen Account, einem Login und über die gleiche Oberfläche. Außerdem wird die große Mehrzahl der Inhalte, die über Amazon Channels verfügbar sind, zum Download bereit stehen, so dass Amazon Prime-Mitglieder sie überallhin mitnehmen und sehen können, wo sie wollen. Die neuen Channels sind neben den beliebten Amazon Original Serien und exklusiven Serien wie The Grand Tour, You Are Wanted, The Man in the High Castle, American Gods, Sneaky Pete, Mr Robot und Transparent auf Prime Video verfügbar, Kunden müssen nicht von App zu App wechseln.



Zum ersten Mal werden diese Channels unabhängig von jeder Paketbindung zur Verfügung stehen. So bezahlen Kunden nur für die Channels, die sie sehen wollen. Kunden können sich einfach per Mausklick registrieren und ebenso einfach ihre Mitgliedschaft jederzeit kündigen. Weitere Vorteile für Kunden:



Mehr Auswahl:



- Eine Vielzahl von Channels à la carte als Zusatz zu einer bestehenden Prime-Mitgliedschaft - Live TV und on Demand - 14 Tage lang kostenlos testen



Mehr Komfort:



- Alles in einer Prime Video App - Alles in einem Amazon Account: keine Notwendigkeit zwichen verschiedenen Accounts zu wechseln - Vereinheitlichtes Suchen und Browsen über verschiedene Mitgliedschaften hinweg - Mehrheit der Channel-Inhalte zum Download verfügbar - Unterstützt von Amazons preisgekröntem Kundenservice



Nur bezahlen, was man will:



- Kunden bezahlen nur für die Channels, die sie sehen wollen - Keine Paketbindung - Monatlich kündbar



"Zum ersten Mal können Amazon Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich Channels abrufen, ohne ein Paket zu buchen oder einen langfristigen Vertrag abschließen zu müssen. So zahlen sie nur für das, was sie auch wirklich sehen wollen", sagt Alex Green, Managing Director von Amazon Channels Europa. "Von Live-Sport bis Kinderfernsehen, von Arthouse über Filmklassiker, bis zu beliebten TV-Serien - Amazon Channels ermöglicht Kunden, genau das auszuwählen, was sie sehen wollen. Wir fangen gerade erst an, weitere Channels folgen in den kommenden Monaten."



"NBCUniversal International freut sich als Partner beim Start von Amazon Channels in Deutschland und Österreich mit drei unverwechselbaren und fesselnden Marken dabei zu sein", sagt Katharina Behrends, Geschäftsführerin der NBC Universal Global Networks Deutschland GmbH. "Als neue Channels zum Debut des neuen Services bieten Syfy Horror und Studio Universal Classics eingefleischten und werdenden Fans des Horror-Genres und Liebhabern von Filmklassikern willkommene Anlaufpunkte zu ihren Lieblingsgenres - alles an einem Ort. Das gleiche gilt für die Erweiterung von E! Entertainment auf den neuen Service: Fans der Pop-Kultur können einfach auf die fesselnden Celebrity-Inhalte zugreifen, die sie so lieben."



Dr. Klaus Holtmann, Executive Vice President Digital Channels RTL Television GmbH: "Die Zusammenarbeit mit Amazon erhöht die Verbreitung unseres Premium-Senders beträchtlich. GEO Television bietet den besten Dokumentarfilmen und Doku-Reihen der Welt ein Zuhause. Wichtige Oscar- und Emmy-Gewinner sowie zahlreiche von den Kritikern gefeierten Dokumentarfilme sind Teil des Programms von GEO Television. Wir freuen uns sehr, dass Amazon Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich jetzt auch die Möglichkeit haben, GEOs preisgekrönte Dokumentarfilme sowie Doku-Reihen zu den Themen Natur, Geschichte, Wissenschaft und Expedition zu sehen."



Kunden können Amazon Channels über die bekannte Prime Video App ansehen, die auf Smart TVs, mobilen iOs und Android Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick und Fire Tablets verfügbar ist, oder online unter www.amazon.de/channels abrufen. Prime-Mitglieder können alle Channels 14 Tage lang kostenlos testen und sofort ansehen.



Weitere Channels folgen in den kommenden Monaten. Diese Amazon Channels sind ab sofort verfügbar:



- Arthouse CNMA - Kunstvoll inszeniertes Programmkino für Filmliebhaber, on demand für 3,99EUR monatlich - Cirkus - Riesige Auswahl an britischen und skandinavischen Krimihits, on demand für 3,99EUR monatlich - E! Entertainment - Exklusive E!-Momente mit deinen Stars, Promi-News und Reality-Shows, linear und on demand für 1,99EUR monatlich - Filmtastic - Kinospaß pur mit Blockbustern, Kultfilmen und Geheimtipps von Filmexperten, on demand für 3,99EUR monatlich - Fix & Foxi - Filmspaß für die ganze Familie mit Filmen, Animationskino und Serien für Kinder, on demand für 4,99EUR monatlich - Full Moon Features - Horror, Sci-fi, Fantasy, Comedy und Filmklassiker, on demand für 3,99EUR monatlich - GEO Television - Preisgekrönte Dokumentationen und Reportagen zu aktuellen Themen aus aller Welt, linear und on demand für 3,99EUR monatlich - Gute Laune TV HD - Großartige deutschsprachige Musik aus fünf Jahrzehnten, linear und on demand für 2,99EUR monatlich - Historama - Geschichte erleben mit packenden Dokumentationen und Filmen, on demand für 2,99EUR monatlich - Home of Horror - Horrorfime zum Ausflippen, on demand für 3,99EUR monatlich - Horse & Country TV HD - Die ganze Welt des Pferdesports mit allen News zum Pferde- und Country-Lifestyle, linear und on demand für 3,99EUR monatlich - Kixi Select - Spannende Unterhaltung für Kinder mit aktuellen Filmen, Serien und vielem mehr, on demand für 4,99EUR monatlich - MGM - Hollywood Hits, Kultfilme und zeitlose Klassiker für Filmliebhaber, on demand für 3,99EUR monatlich - Motorvision TV - Brandheißer Motorsport mit exklusiven Rennen rund um die Uhr, linear und on demand für 6,99EUR monatlich - MUBI - Independent-Kino in einer handverlesenen Auswahl für Filmliebhaber, on demand für 5,99EUR monatlich - Nautical Channel HD - Weltweite Wassersport-Events mit allen wichtigen Wettkämpfen und Entscheidungen, on demand für 3,99EUR monatlich - realeyz - Preisgekrönte Independent-Filme direkt von den Kinofestivals und Filmemachern, on demand für 5,50EUR monatlich - Rooster Teeth - Comedy, Animations-Filme, Gaming, Original-Serien, Talkshows und mehr, on demand in englischer Originalfassung für 3,99EUR monatlich - sportdigital HD - Fußball rund um die Uhr mit allen Topspielen der führenden Ligen aus aller Welt, linear und on demand für 5,99EUR monatlich - Studio Universal Classics - Lieblingsfilme mit der ganzen Magie Hollywoods, on demand für 3,99EUR monatlich - Syfy Horror - Top-Schocker für alle mit Lust auf Horror, on demand für 3,99EUR monatlich - Terra X - Faszinierende Dokumentationen rund um Geschichte, Archäologie und Natur, on demand für 2,99EUR monatlich - Turk on Video - Aktuelle Kinohits aus der Türkei, on demand in türkischer Originalfassung für 3,99EUR monatlich - Waidwerk - Der Channel für alle Angler, Jäger & Outdoor-Begeisterte, on demand für 3,99EUR monatlich - Xplore - Der Channel für Reiselustige und Abenteurer: Dokus, Travel Clips und mehr, linear und on demand für 2,99EUR monatlich - Zeit Akademie Selection - Der Wissens-Channel: unterhaltsam, spannend, verständlich, on demand für 7,99EUR monatlich



Das komplette Angebot von Channels für Amazon Prime-Mitglieder lässt sich über www.amazon.de/channels erkunden.



Zusammen mit mehr als 20.000 Filmen und Serienepisoden über Amazon Prime Video, gehören die Amazon Channels zur wachsenden Liste von Vorteilen für Prime-Mitglieder, wie kostenlosem Premiumversand von Millionen Artikeln sowie kostenlosem und unbegrenzten Speicherplatz für Fotos, unbegrenztem Zugriff auf über zwei Millionen Songs mit Prime Music und mehr. Jedes neue Mitglied kann Amazon Prime unter www.amazon.de/prime für 30 Tage testen.



Amazon Channels ist neben Deutschland, Österreich und Großbritannien bereits seit Längerem in den USA verfügbar. Dort haben Amazon Prime-Mitglieder Zugriff auf über 100 Channels.



