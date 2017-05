München (ots) - Seit heute ist FILMTASTIC bei Amazon Prime Video für Prime-Mitglieder als eigener Channel im Abonnement verfügbar. FILMTASTIC ist die erste und einzige VOD-Plattform im Angebot von Amazon Prime Video im deutschsprachigen Europa, die auf der Empfehlung von Film-Experten basiert. Ob Blockbuster oder Kultfilm, Menschen mit Leidenschaft für großes Kino stellen regelmäßig ihre persönlichen Highlights vor und bieten dem Zuschauer in kurzen, unterhaltsamen Clips einzigartige Hintergrundinformationen zu ihrer Filmselektion.



FILMTASTIC startet mit einem großen Repertoire, das jedes Cineasten-Herz höher schlagen lässt: Unter anderem sind Kathryn Bigelows Action-Kracher GEFÄHRLICHE BRANDUNG mit Keanu Reeves und Patrick Swayze, Martin Scorseses Meisterwerk SHUTTER ISLAND mit Oscar®-Preisträger Leonardo DiCaprio und Terry Gilliams Kult-Klassiker 12 MONKEYS mit Brad Pitt und Bruce Willis auf der Plattform erhältlich.



Das Abonnement von FILMTASTIC, das für nur EUR 3,99 im Monat für Amazon Prime-Mitglieder zusätzlich zu Ihrer Mitgliedschaft erhältlich ist, bietet nicht nur Zugriff auf viele sorgsam ausgewählte Top-Titel und exklusive Clips der Filmexperten, sondern zusätzlich auch auf unterhaltsam aufbereitete Empfehlungen und Geheimtipps der FILMTASTIC-Redaktion, die in der Rubrik "Hidden Champions" zu finden sind. Das Angebot von FILMTASTIC wird jeden Monat mit weiteren handverlesenen Highlights erneuert.



Zum Auftakt stellt der neue deutsche Shooting Star Svenja Jung ihre persönlichen Empfehlungen vor. Svenja Jung wurde in diesem Jahr als beste Nachwuchsdarstellerin ("Ostfriesenkiller", "Die Mitte der Welt", "Fucking Berlin") für den New Faces Award nominiert. Im Jahr 2016 erhielt sie eine Nominierung als beste Nachwuchsschauspielerin für den Förderpreis Neues Deutsches Kino.



Herbert L. Kloiber, Geschäftsführer der Tele München Gruppe: "Wir stellen die Weichen für die Zukunft und richten unseren Fokus verstärkt auf die digitalen Entwicklungen im Medienbereich. Mit FILMTASTIC erfüllen wir uns als Liebhaber großer Kinofilme nicht nur einen eigenen Wunsch. Wir freuen uns, allen Filmfans in Deutschland eine einzigartige Plattform anbieten zu können, die ausgewählte Kultfilme und Besonderheiten bietet, die es nur bei FILMTASTIC gibt. Amazon ist dabei ein kongenialer Partner, mit dem wir unser Vorhaben zum Erfolg führen können."



FILMTASTIC Amazon Channels: www.amazon.de/channels/filmtastic Webseite: www.filmtastic.movie Facebook: www.facebook.com/filmtastic.movie Instagram: www.instagram.com/filmtastic.movie



OTS: Tele München Fernseh GmbH & Co. Produktionsgesellschaft newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66237 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66237.rss2



Pressekontakt: Henriette Gutmann Leitung Marketing & Kommunikation Tel. +49 (0)89 290 93 - 0, Email: media-relations@tmg.de



Ann-Kathrin Kurka Junior Marketing & PR Manager Tel. +49 (0)89 290 93 - 0, Email: media-relations@tmg.de