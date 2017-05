Hamburg (ots) - Nach der Bundesliga ist vor der Relegation - zumindest für den 16. der ersten und den Dritten der zweiten Liga. Der VfL Wolfsburg spielt gegen Eintracht Braunschweig, grade mal gute 30 Kilometer liegen zwischen beiden Orten. Eine bessere Bezirksmeisterschaft, so rein entfernungsmäßig. Am Donnerstag, 25. Mai treffen beide im ersten von zwei Duellen aufeinander, und unter www.mybet.com kann ab sofort gewettet werden wie folgt:



Wer spielt in der nächsten Saison 2017/18 in der ersten Bundesliga?



VfL Wolfsburg - Quote 1.40 Eintracht Braunschweig - Quote 2.90



Außerdem kann auf das Duell der beiden Topstürmer gewettet werden: Wer trifft (über beide Spiele hinweg) mehr, Gomez oder Kumbela? Mario Gomez ist hier mit Quote 1.45 Favorit vor Domi Kumbela mit 2.55.



