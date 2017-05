Mit der Angabe des eigenen Standortes beginnt die lagebezogene Geländeorientierung im deutschen Heer. Sie ist ein wichtiger Teil in der praktischen Ausbildung junger militärischer Führer - Offizieren wie auch Unteroffizieren. Für die Soldaten der Bundeswehr stellt sich die Frage des eigenen Standortes zur Zeit in übertragener Weise. Wo stehe ich in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...