FRANKFURT (Dow Jones)--Die Auktion neuer zweijähriger Bundesschatzanweisungen am Dienstag ist nur auf ein mäßiges Anlegerinteresse gestoßen. Die Emission war technisch unterzeichnet, was allerdings nicht ungewöhnlich ist. Einem Volumen von 5 Milliarden Euro standen lediglich Gebote in Höhe von 4,665 Milliarden Euro gegenüber. Zum Zwecke der Marktpflege wurden 1,035 Milliarden Euro in den Eigenbestand des Bundes übernommen, so dass sich das geplante Platzierungsvolumen einstellte. Die Rendite lag mit minus 0,65 Prozent weiter deutlich im negativen Bereich. Im Folgenden die Einzelheiten der Auktion:

=== Emission 0,00-prozentige Bundesschatzanweisungen Fälligkeit 14. Juni 2019 Volumen 5 Mrd EUR Bietungsvolumen 4,665 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,965 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,2 ===

May 23, 2017 05:49 ET (09:49 GMT)

