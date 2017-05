Saarbrücken (ots) - Regelmäßig übt sich: Erste-Hilfe-Kurs auffrischen



Passiert ein Unfall, kann schnelles Handeln Leben retten: Wurde jemand verletzt, zählt oft jede Minute. Bei mehr als jedem vierten Autofahrer (26 Prozent) ist es jedoch über zwanzig Jahre her, dass er einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert hat. Das ergab eine repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt.(1) Bei den über 60-Jährigen sagen sogar 43 Prozent, dass sie seit sehr langer Zeit an keinem Kurs zur Auffrischung der lebensrettenden Sofortmaßnahmen teilgenommen haben. "Jeder ist im Ernstfall verpflichtet, Hilfe zu leisten", so Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte von CosmosDirekt. "Damit das in Notsituationen auch gelingt, sollte man regelmäßig einen Erste-Hilfe-Kurs belegen, am besten alle fünf Jahre." Wichtig: Bevor sich ein Helfer dem Verletzen widmet, sollte er zuerst unbedingt die Unfallstelle absichern und anschließend den Notarzt rufen.



(1) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Auto im Alltag" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im April 2017 wurden in Deutschland 1.006 Autofahrer befragt.



Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir um Quellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-erste-hilfe-kurs-auffrischen



Weitere Inhalte zum Thema finden Sie hier: https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/



OTS: CosmosDirekt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/63229 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_63229.rss2



Pressekontakt: Wünschen Sie zusätzliche Zahlen und Daten aus der Umfrage? Oder haben Sie Rückfragen? Dann wenden Sie sich gerne an: Sabine Gemballa CosmosDirekt Unternehmenskommunikation Telefon: 0681 966-7560 E-Mail: sabine.gemballa@cosmosdirekt.de