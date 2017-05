IRW-PRESS: Shoal Games Ltd.: Shoal Games sichert sich internationale Lizenzrechte an der beliebten Marke Mumins

ANGUILLA, B.W.I., 23. Mai 2017 - Shoal Games Ltd. (TSXV: SGW) (OTCQB: SGLDF) (das Unternehmen), ein Entwickler und Herausgeber von Software für Mobilgeräte sowie Eigentümer der Spieleplattform Rooplay (www.rooplay.com), hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen die Lizenzrechte an den von der Schriftstellerin Tove Jansson erfundenen Mumins erworben hat und diese in die Originalspiele von Rooplay integrieren wird.

Die Mumins sind in Japan und in den nordischen Ländern wie Schweden, Finnland und Norwegen bereits zu Ikonen geworden. Die Mumins zählen mit einem im Jahr 2016 erzielten Umsatz von mehr als 700 Millionen Euro zu den 20 weltweit führenden Marken und sind auch in Japan unter den 10 internationalen Top-Marken zu finden. Mit dem Lizenzvertrag hat Shoal Games nun die Möglichkeit, eine Serie von eigenen Spielen mit den Mumins als Hauptfiguren für Familien und Kinder zu entwickeln.

Die Mumins sind eine Märchenfamilie von Trollwesen, die mit ihren Freunden und Nachbarn im Mumintal leben und dort viele Abenteuer erleben. Die Mumins - eine heißgeliebte Erfindung der finnischen Schriftstellerin, Malerin, Illustratorin und Comics-Künstlerin Tove Jansson - zählen zu den beliebtesten Animationsserien, die jemals kreiert wurden und auf finnischen Geschichten basieren.

Die Originalbücher wurden in mehr als 50 Sprachen übersetzt. In den Jahren 1990-92 wurde von einem japanischen Produktionsteam eine 104-teilige Animationsserie entworfen, die in vielen Sprachen synchronisiert und in mehr als 100 Ländern ausgestrahlt wurde. Einen neue TV-Serie, die derzeit unter der Regie des Oskarpreisträgers Steve Box produziert wird, soll im Frühjahr 2019 erscheinen.

Jason Williams, CEO von Shoal Games, erklärte: Wir sind begeistert, dass wir uns eine internationale Lizenz für diese Markenikone sichern konnten und werden die Mumins in klassischen Familien- und Lernspielen auf Rooplay zum Leben erwecken. Unsere Spiele mit den Mumins als Hauptfiguren sind ein wichtiger Treiber unserer Vertriebsstrategie über Partnerschaften in den nordischen Ländern und Japan, wo Millionen von Familien sehnlichst darauf warten, mit ihren Lieblingsfiguren spielen zu können. Nachdem die Mumin-Marke auf der ganzen Welt rasch an Popularität gewinnt, ist dies für Shoal Games eine großartige Chance, mit dieser vielgeliebten und klassischen Animationsmarke zu arbeiten.

Shoal Games Ltd. (TSXV: SGW, OTCQB: SGLDF - www.shoalgames.com) ist Eigentümer von Rooplay (www.rooplay.com) - einer innovativen EdTech-Spieleplattform, die es Kindern ermöglicht zu spielen, zu lernen und kreativ zu sein -, Garfields Bingo (www.garfieldsbingo.com) - dem ersten Bingo-Spiel mit einer Supermarke - und Trophy Bingo (www.trophybingo.com), die auf mehreren mobilen Plattformen mit über 500.000 Installationen betrieben werden. Rooplay ist exklusiv für Android verfügbar und kann weltweit auf Google Play heruntergeladen werden. Das Produkt bietet Familien für eine monatliche Abogebühr eine erlesene und ständig wachsende Auswahl an über 500 interaktiven Spielen. Rooplay wendet dasselbe Geschäftsmodell auf Abo-Basis wie Netflix an, jedoch mit Spielen anstelle von Filmen/Serien.

