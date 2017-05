CINCINNATI, 22. Mai 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das 2017 Datalliance Forum, die weltweit größte jährliche branchenübergreifende Konferenz zum Thema Vendor Managed Inventory (VMI) und zugehöriger kollaborativer Bestandsführungsprogramme, zog Teilnehmer aus Nordamerika und Europa aus den verschiedensten Konsumenten- und Industriemärkten an. Zu den Teilnehmern gehörten Vertreter von Lieferanten, Großhändlern und Einzelhändlern. Die vom 8.-10. Mai in Ohio, Cincinnati, abgehaltene Veranstaltung hatte ihren Schwerpunkt auf Best Practices, Erfolgsgeschichten und Innovationen rund um VMI gesetzt. Sie war bereits das 12. jährliche Forum, das von Datalliance ausgerichtet wurde.

Unter dem Motto "Brücke zum Erfolg" hielten Referenten von Industrie- und Konsumgüterherstellern bis hin zu führenden Groß- und Einzelhändlern Vorträge über verschiedene Aspekte ihrer VMI-Programme und -Beziehungen. Zu den Teilnehmern gehörten Fachleute aus den Bereichen Kundenservice, Lieferkette, Bestandsführung, E-Commerce, Einkauf und Vertrieb. Es fanden sich Hersteller von Konsumgütern ein, die vielfach in Lebensmittelläden, Drogerien, Billig-Läden und Autozubehörgeschäften vertrieben werden, sowie Vertreter einiger der weltgrößten Hersteller von Produkten aus den Bereichen Elektro, Sanitär, Energieübertragung und Schwerlastfahrzeuge. Das Publikum war sehr vielfältig, hatte aber ein gemeinsames Interesse - die operativen, finanziellen und strategischen Vorteile von VMI.

Carl Hall, President und CEO von Datalliance, fasste die Ergebnisse aus einer Studie unter 822 Distributoren-/Einzelhändlerstandorten zusammen, die im ersten Jahr ihres Lieferanten-VMI-Programms von einer Reduzierung von Bestandslücken um 24 %, einem um 22 % gesteigerten Warenumschlag, einem um 25 % höheren Produktangebot und 22 % mehr Umsatz berichteten. Er erläuterte weiterhin, dass Datalliance-Anwender seit Januar 2015 568 neue VMI-gemanagte Standorte in 27 Ländern eröffneten. Referenten von Rockwell und SKF betonten die Globalisierung von VMI, indem sie von ihren Wachstumserfahrungen sprachen, insbesondere in Lateinamerika und im Raum Asien/Pazifik. In einer gesonderten Umfrage gaben 97 % der an dem Forum teilnehmenden Unternehmen an, dass sie im kommenden Jahr ihre VMI-Programme erweitern wollen.

Auf der Agenda standen viele Arbeitskreise, in denen neue und geplante Funktionen der VMI-Plattform von Datalliance behandelt wurden. Ein weiteres Thema war das neue Executive Dashboard, das neuartige Einblicke in nachgelagerte Verkaufs- und Bestandsentwicklungen liefert, die auf der innovativen Nutzung der Daten basieren, die von Datalliance an zehntausenden Standorten erfasst wurden.

Der fesselnde und zum Nachdenken anregende Keynote-Vortrag zur Bedeutung strategischer Allianzen in der heutigen Zeit und zu den wichtigsten Attributen einer erfolgreichen Zusammenarbeit wurde vom Autor und Fortune-500-Berater Ira Blumenthal gehalten. Praxisbezogene Tutorial-Sitzungen von Datalliance, strukturierte und unstrukturierte Gelegenheiten zum Networking sowie gesellschaftliche Veranstaltungen rundeten das Programm ab.

Datalliance ist der weltweit größte Anbieter von Technologien und Dienstleistungen zur Unterstützung kollaborativer Bestandsführungsprogramme wie VMI (Vendor Managed Inventory) und ähnliche Konzepte. Datalliance, bereitgestellt als cloudbasierte Plattform und unterstützt von einer umfassenden Kundenbetreuung, erleichtert es Handelspartnern, Bestandsmanagementbeziehungen aufzubauen, mit denen sich Umsatz und Gewinn steigern lassen - durch eine vollständige Angleichung der Geschäftsziele, eine höhere Regalverfügbarkeit, durch Umschlagoptimierung und Reduzierung von Lieferkettenkosten. Datalliance verwaltet weltweit Aufträge in Milliardenhöhe, Millionen von Artikelnummern und Zehntausende von Standorten für führende Unternehmen in Verbraucher- und Industriemärkten. Weitere Informationen über Datalliance erhalten Sie auf www.datalliance.com (http://www.datalliance.com/).

