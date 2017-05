Frankfurt - Die internationalen Finanzmärkte starteten mangels frischer Impulse sehr verhalten in die neue Börsenwoche, so die Analysten der Helaba.Nur der Rüstungsdeal von US-Präsident Trump mit den Saudis habe für halbwegs gute Laune gesorgt. Bundesbankpräsident Weidmann sehe bei steigendem Preisen zunehmenden Handlungsdruck bei der EZB und stelle den Grad der monetären Expansion mit Blick auf die wachsende Dynamik der konjunkturellen Entwicklung in Frage. Nach dem Anschlag in Manchester würden sich die Märkte aber heute neu sortieren müssen. Die Aktienbörsen in Fernost würden jedoch kaum Reaktionen zeigen.

Den vollständigen Artikel lesen ...