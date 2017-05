Bielefeld (ots) - Ein Streifenwagen der Bundespolizeiinspektion Hannover ist mit sogenannter Nato-Gewehrmunition beschossen worden. Nach Informationen des in Bielefeld erscheinenden WESTFALEN-BLATTS bemerkte ein Polizist bei einem Fußballeinsatz am 21. Mai vor dem Hauptbahnhof in Braunschweig ein fingerdickes Loch in der Motorhaube des VW Bulli. Die Kripo Braunschweig stellte daraufhin ein Projektil vom Kaliber 7,62 Millimeter sicher. Die Befragung von Polizisten ergab, dass das Einschussloch offenbar schon am 18. Mai erstmals festgestellt worden war, ohne dass der betreffende Beamte der Sache nachgegangen sein soll. Der Tatort lasse sich deshalb wohl nicht mehr feststellen, sagte ein Polizeisprecher. Der Fall wird als Staatschutzdelikt behandelt. Das Projektil soll beim Bundeskriminalamt untersucht werden.



OTS: Westfalen-Blatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66306 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66306.rss2



Pressekontakt: Westfalen-Blatt Chef vom Dienst Nachrichten Andreas Kolesch Telefon: 0521 - 585261