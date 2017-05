Unterföhring (ots) -



Top Top Topmodel. Die zwölfte Staffel GNTM ist mit Abstand die erfolgreichste seit sechs Jahren. Derzeit brilliert "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" mit einem Staffeldurchschnitt von 17,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen Zuschauern. Im direkten Vergleich sind das starke +0,5 Prozent mehr für die ProSieben-Erfolgs Show als 2016 (17,0 Prozent Marktanteil).



ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "'Germany' next Topmodel - by Heidi Klum' gelingt die erfolgreichste Staffel seit sechs Jahren. Für diese starke Leistung möchte ich mich zu allererst bei Heidi Klum bedanken, die mit so viel Leidenschaft und Energie immer weiter an und für GNTM arbeitet. Das ist beispiellos. Darüber hinaus trägt diese starke Jury, der ganze Sender ProSieben und die Produktionsfirma RedSeven mit der Liebe zum kleinsten Detail zu diesem großen Erfolg bei. Ich freue mich auf die nächsten GNTM-Jahre."



Vor 8500 Zuschauern spricht Heidi Klum am Donnerstag (25. Mai 2017) in der Arena in Oberhausen zum 12. Mal den magischen Satz "Germany's next Topmodel wird...." Noch sind vier Mädchen im Rennen: Céline (18, Koblenz), Serlina (22, Koblenz), Leticia (18, Ingolstadt) und Romina (20, Hambrücken).



"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - Das Finale, am Donnerstag, 25. Mai 2017, um 20:15 Uhr, auf ProSieben



Alle Aktionen und Infos rund um das Finale finden Sie hier: http:/ /www.prosieben.de/tv/germanys-next-topmodel/news-fun/alle-aktionen-de r-finalwoche-2017-101335



