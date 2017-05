Nürnberg (ots) - Immowelt.de zeigt Immobilienpreise in 21 Hansestädten: teuerste Mieten in Hamburg (10,80 Euro/m²), Lüneburg (8,80 Euro/m²) und Greifswald (8,10 Euro/m²) / Höchste Kaufpreise in Hamburg (3.560 Euro/m²), Rostock (2.410 Euro/m²) und Lüneburg (2.200 Euro/m²) / Am günstigsten wohnen Mieter in Korbach, Salzwedel (jeweils 4,80 Euro/m²) und Gardelegen (5 Euro/m²) / Günstigste Kaufpreise in Salzwedel (620 Euro/m²), Gardelegen (670 Euro/m²) und Anklam (740 Euro/m²)



Viele deutsche Städte tragen heute noch den Zusatz Hansestadt im Namen, auch wenn das einflussreiche Kaufmannsnetzwerk in seiner ursprünglichen Form nicht mehr existiert. Immowelt.de hat untersucht, wie viel Wohnungen und Häuser in 21 ausgewählten Hansestädten kosten.



Am teuersten ist das Wohnen im wirtschaftlich starken Hamburg. Wer hier eine Wohnung sucht, muss mit Mietpreisen von 10,80 Euro und Kaufpreisen von 3.560 Euro pro Quadratmeter im Median rechnen. Zweitteuerste Hansestadt bei den Mieten ist das nahe Hamburg gelegene Lüneburg, das neben einer Universität auch das Amt für regionale Landesentwicklung Nordostniedersachsen beherbergt. Hier kostet eine Wohnung 8,80 Euro pro Quadratmeter. Bei den Kaufpreisen liegt Rostock mit 2.410 Euro noch vor Lüneburg (2.200 Euro) auf dem zweiten Platz. Rostock profitiert seit Jahren vom innerdeutschen Tourismus und hat sich zum größten Kreuzfahrthafen Deutschlands entwickelt.



Am günstigsten zur Miete wohnen Hanseaten in den ländlich geprägten Städten Korbach, Salzwedel (jeweils 4,80 Euro) und Gardelegen (5 Euro). Auch Eigentumswohnungen und -häuser sind in Salzwedel (620 Euro) und Gardelegen (670 Euro) am erschwinglichsten.



Miet- und Kaufpreise in 21 Hansestädten von A wie Anklam bis W wie Wismar: Hansestadt / Miete 2016 / Kauf 2016 Anklam / 5,30 EUR/m² / 740 EUR/m² Attendorn / 6,20 EUR/m² / 1.620 EUR/m² Bremen / 7,20 EUR/m² / 1.740 EUR/m² Buxtehude / 8,00 EUR/m² / 2.010 EUR/m² Gardelegen / 5,00 EUR/m² / 670 EUR/m² Greifswald / 8,10 EUR/m² / 1.620 EUR/m² Hamburg / 10,80 EUR/m² / 3.560 EUR/m² Herford / 5,10 EUR/m² / 1.250 EUR/m² Korbach / 4,80 EUR/m² / 990 EUR/m² Lübeck / 7,30 EUR/m² / 1.970 EUR/m² Lüneburg / 8,80 EUR/m² / 2.200 EUR/m² Rostock / 6,20 EUR/m² / 2.410 EUR/m² Salzwedel / 4,80 EUR/m² / 620 EUR/m² Schwerte / 6,10 EUR/m² / 1.530 EUR/m² Stade / 7,00 EUR/m² / 1.590 EUR/m² Stendal / 5,20 EUR/m² / 900 EUR/m² Stralsund / 6,40 EUR/m² / 1.560 EUR/m² Uelzen / 5,30 EUR/m² / 960 EUR/m² Warburg / 5,20 EUR/m² / 1.060 EUR/m² Wipperfürth / 5,70 EUR/m² / 1.240 EUR/m² Wismar / 6,40 EUR/m² / 1.550 EUR/m²



Berechnungsgrundlage Mietpreise



Datenbasis für die Berechnung der Mietpreise in den 21 ausgewählten Hansestädten waren 48.200 Mietwohnungen und -häuser, die 2016 auf immowelt.de inseriert wurden. Die Mietpreise spiegeln den Median der Nettokaltmieten bei Neuvermietung wider.



Berechnungsgrundlage Kaufpreise



Datenbasis für die Berechnung der Kaufpreise in den 21 ausgewählten Hansestädten waren 41.200 auf immowelt.de inserierte Angebote. Die Preise sind Angebots-, keine Abschlusspreise. Die Preise geben den Median der 2016 angebotenen Wohnungen und Häuser wieder. Der Median ist der mittlere Wert der Angebotspreise.



