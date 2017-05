Hamburg (ots) - Ein Jahr lang dauerten die Vorbereitungen, topsecret: Neben seinen Couture-Kollektionen für Wunderkind entwickelte Wolfgang Joop eine neue Linie, das junge Label "Looks". "Nach meiner Zeit als Juror bei ,Germany's next Topmodel' habe ich gedacht: Jetzt gehe ich neue Wege", sagte der Stardesigner im exklusiven GALA-Interview (Ausgabe 22/17, ab morgen im Handel). "Ich möchte jungen Leuten ein kleines bisschen aus meiner Welt zugänglich machen." Sein Ziel sei es gewesen "meinen Spirit mainstreamiger und die Preise leichter verdaulich zu gestalten". Die sechs "Looks"-Kollektionen pro Jahr werden auch online vertrieben.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Theda Harms Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: harms.theda@guj.de www.gala.de