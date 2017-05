Hamburg (ots) - Die Deutschen sind große Serien-Fans. Viele Formate erreichten Kult-Status, andere wurden trotz guter Quoten eingestellt. Im Auftrag der Fernsehzeitschrift auf einen Blick hat das Meinungsforschungsinstitut Emnid jetzt gefragt, welche Serien die Zuschauer gern mit neuen Folgen wiedersehen wollen*. Das überraschende Ergebnis: Jeder Dritte (36,5 Prozent)möchte "Kommissar Rex" zurück - Platz 1. Knapp dahinter: "Stromberg" (35,6 Prozent). Auf Rang 3: "Türkisch für Anfänger" (29,1 Prozent).



Interessant: Die Kult-Comedy "Stromberg" mit Christoph-Maria Herbst verdankt ihre gute Platzierung den Männern. Bei ihnen lag die Serie mit 48 Prozent klar vorn.



"Türkisch für Anfänger" mit Josefine Preuß und Elyas M. Barek ist bei den jungen Befragten (14-29 Jahre) mit 50,6 Prozent die absolute Nummer eins.



Überraschung: "Die Schwarzwaldklinik" landet insgesamt nur auf Platz 8 und ist selbst bei der Generation 60plus mit 26,7 Prozent nur auf Platz 4! In dieser Altersgruppe liegt die "Küstenwache" mit 41,7 Prozent vorn.



Die Platzierungen im Detail: 1. Kommissar Rex 36,5 Prozent 2. Stromberg 35,6 Prozent 3. Türkisch für Anfänger 29,1 Prozent 4. Küstenwache 28,4 Prozent 5. Der Landarzt 23,3 Prozent 6. Unser Charly 22,8 Prozent 7. Wolffs Revier 20,1 Prozent 8. Die Schwarzwaldklinik 19,1 Prozent 9. Nikola 18,4 Prozent 10. Verliebt in Berlin 17,4 Prozent 11. Berlin, Berlin 17,0 Prozent 12. Forsthaus Falkenau 16,3 Prozent 13. Für alle Fälle Stefanie 14,3 Prozent 14. Diese Drombuschs 13,9 Prozent 15. Das Erbe der Guldenburgs 13,6 Prozent



*670 Befragte, Mehrfachnennungen waren möglich



