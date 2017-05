Die Zahlungsverkehrsanwendung von Synechron ist die erste öffentlich verfügbare Blockchain-Anwendung auf der Quorum-Plattform von JP Morgan

NEW YORK, LONDON, PARIS, AMSTERDAM, DUBAI, PUNE, Indien, und SINGAPUR, 22. Mai 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synechron Inc. (http://www.synechron.com/), ein globaler Beratungs- und Technologiedienstleister für die Finanzbranche, hat heute Demoversionen einer ausgewählten Gruppe seiner Blockchain-Beschleunigeranwendungen angekündigt, die auf Microsoft Azure (https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/category/blockchain?page=1) verfügbar sein werden. Dazu gehören die Anwendungen "Blockchain Accelerator for Trade Finance", die auf Quorum verfügbar ist, "Blockchain Accelerator for Insurance Claims Processing" auf Ethereum und "Blockchain Accelerator for Smart Margin Calls" auf Corda. Dadurch wird Trade Finance Accelerator von Synechron eine der ersten öffentlich sichtbaren Anwendungen, die auf der Quorum-Plattform aufsetzt und die Funktionalitäten Constellation und Enclave für bankgesteuerte Anforderungen einsetzt. Diese Beschleunigeranwendungen werden in der Woche vom 22. Mai auf Azure (https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/category/blockchain?page=1) zur Verfügung stehen und vom 22.-24. Mai auf der Consensus 2017 in New York demonstriert.

Synechron arbeitet mit dem Blockchain-Team von Microsoft Azure zusammen und freut sich, die Verfügbarkeit öffentlicher Demoversionen von drei neuen Blockchain-Beschleunigeranwendungen auf Azure Marketplace bekanntgeben zu können. Die Beschleunigeranwendungen sind branchenführende und preisgekrönte Anwendungen, die sich auf sechs industrielle Anwendungsfälle konzentrieren: Handelsfinanzierung, Know Your Customer, Management von Einschussforderungen, Versicherungsschadenbearbeitung, Hypothekenfinanzierung und -abwicklung und globale Zahlungen. Diese Lösungen erweitern führende Ledger-Plattformen wie Ethereum, Quorum, Hyperledger's Fabric, Corda und Ripple. Die Blockchain-Beschleunigeranwendungen von Synechron können von jedem, der ein Azure-Abonnement hat, schnell in der Microsoft-Cloud in Betrieb genommen werden. Dadurch ist es für Kunden einfach, ein Cloud-basiertes Bereitstellungsmodell mit Enterprise-Sicherheit zu wählen.

Marley Gray, Principal Architect für Azure Blockchain, sagte: "Microsoft baut eine offene, vom Ökosystem gesteuerte Plattform für die Entwicklung von Blockchain-Anwendungen. Durch Partner wie Synechron befähigen wir Unternehmen, ihre eigenen Blockchain-Initiativen zu beschleunigen. Wir freuen uns, diese drei Beschleunigeranwendungen anbieten zu können. Sie zeigen den Kunden, wie Blockchain-Anwendungen möglicherweise aussehen könnten."

Faisal Husain, CEO von Synechron, sagte: "Innovative und reale Lösungen zu entwickeln, ist das Ziel hinter allen unseren Aktivitäten. Daher ist es sehr bedeutend für uns, das erste Unternehmen zu sein, das funktionierende Blockchain-Anwendungen auf Azure anbietet. In dieser Woche können die Benutzer sehen, wie eine Blockchain wirklich funktioniert, und die verschiedenen Funktionalitäten erleben, die auf den Plattformen verfügbar sind. Wir haben keinen Zweifel daran, dass dies dazu beitragen wird, das Interesse an dem Potenzial von Blockchain zu fördern und Finanzdienstleistern zu ermöglichen, ihre Blockchain-Initiativen zu beschleunigen."

Weitere Informationen über die drei Blockchain-Anwendungen von Synechron:

Blockchain Accelerator for Trade Finance - Erstellt digitale Versionen von Transaktionen, generiert Smart Contracts, zentralisiert Informationen über zugrunde liegende Sicherheiten in einem Ledger, das zur Effizienzsteigerung in einem privaten Netzwerk verteilt ist, beseitigt Double-Spend-Betrug, steigert die Datenqualität und reduziert die Abwicklungsdauer.

Blockchain Accelerator for Smart Margin Calls - Verwendet Smart Contracts, um die Bewertung des Handelsbestandes zu ermitteln, verarbeitet Einschussforderungen und initiiert und validiert Einschusszahlungen, um die Effizienz zu steigern, automatisierte Abwicklungen, verbesserte Genauigkeit und erhebliche Kostensenkung.

Blockchain Accelerator for Insurance Claims Processing - Verwendet Smart Contracts, ermöglicht die automatische Bearbeitung von Versicherungsansprüchen und Zahlungen auf einer autoritativen Datenquelle, um Risiken und Betrug zu reduzieren und die Verarbeitungskosten zu senken.

Über Synechron

Synechron ist ein globales Consulting- und Technologie-Unternehmen, das innovative Lösungen für Finanzdienstleister auf drei Kerngebieten liefert: Digitalisierung, Unternehmensberatung und Technologie. Das in New York ansässige Unternehmen verfügt über 18 Niederlassungen auf der ganzen Welt. Über 7.500 Mitarbeiter generieren einen Jahresumsatz von über 450 Mio. US-Dollar. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Website (http://www.synechron.com/) oder auf LinkedIn (http://bit.ly/1Nl8L3M).

