Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) konnte bei den Volumen im Vergleich zur Vorwoche zulegen. Insgesamt wurden CHF 4.21 Mio. umgesetzt, was einer Steigerung von 21.4% entspricht. Dagegen sank die Anzahl der Abschlüsse um 6.9% auf 188, so die ZKB gegenüber AWP. Der ZKB KMU-Index steigerte sich in der abgelaufenen Handelswoche auf 1'296.17 Punkte (+0,9%). Hohe Volumen erzielten die Partizipationsscheine der Brauerei Schützengarten, obwohl aus St. Gallen keine Neuigkeiten vermeldet wurden. Insgesamt wechselten 140 Aktien den Besitzer und es wurden 917'325 CHF mit den Titeln umgesetzt. Wie fast jede Woche finden sich auch die Aktien der Zur Rose Gruppe unter den Volumenspitzenreitern. Sie erzielten in der vergangenen Berichtsperiode einen Umsatz von 462'876 Mio CHF, auch wenn die Handelsaktivitäten der Titel momentan in ruhigen Bahnen verlaufen. Knapp dahinter folgen die Anteilsscheine der NZZ, welche einen Umsatz von 456'560 Mio CHF generierten. Gewinner der Woche waren die Titel der Bernexpo Holding AG mit einem Plus von 5.1%. Dahinter folgen die Anteilsscheine der WWZ AG (+2.6%) und der Acrevis Bank AG (+2.3%). Deutlich schwächer zeigten sich in der abgelaufenen Woche die Aktien der Arosa Bergbahnen, welche um 11.8% nachgaben. Komplettiert werden die Top drei der Verlierer von Schweizer Zucker (9.0%) und Pilatus Bahnen AG (6,0%). Das Grand Casino Luzern steigerte im abgelaufenen Geschäftsjahr den Gewinn auf CHF 1.2 Mio. Dies entspricht einem Anstieg von 9.3%. Die Dividende bleibt unverändert und wird bei CHF 12 belassen. Das Umfeld bleibe aber auf Grund von grenznahen- und Online-Casinos anspruchsvoll, heisst es von Seiten des Grand Casinos. Die Rigi-Bahnen wollen bei schlechtem Wetter mehr Gäste anlocken. Sie führen dazu ein Angebot mit wetterabhängigen Preisen ein. Bei einer Regenvorhersage ...

