Wiesbaden (ots) - Die internationale Technologie- und Innovationsberatungsgesellschaft Invensity (http://www.invensity.com/) hat eine neue Niederlassung in Hamburg eröffnet. Mit dem Schritt setzt die Consulting Company, die in diesem Jahr zehnjähriges Jubiläum feiert, ihren Expansionskurs fort. Das 2007 in Wiesbaden gegründete Unternehmen ist zwischenzeitlich in München, Düsseldorf, Stuttgart und nun auch in Hamburg sowie schon seit letztem Jahr in den USA mit eigenen Niederlassungen präsent.



Das Leistungsspektrum der Technologie- und Innovationsberater ist umfangreich: technisches Projektmanagement für komplexe Entwicklungsprojekte, Systems Engineering, funktionale Sicherheit, systematisches Innovationsmanagement, globales F&E Management, Software Engineering, Toolentwicklung, Cyber Security und Commercial & Technical Due Diligence.



Frank Lichtenberg, Geschäftsführer der Invensity GmbH, erklärt: "Die Komplexität bei der Entwicklung technischer Produkte hat in den letzten zehn Jahren massiv zugenommen. Invensity ist darauf spezialisiert, der Industrie bei der Bewältigung dieser Komplexität vor allem durch interdisziplinäre Ansätze zu helfen. Es geht nicht nur um die Aufstockung der Entwicklungsteams in den einzelnen Bereichen, sondern weit darüber hinausgehend darum, die verschiedenen Disziplinen wie Sicherheit, Software und Qualitätsmanagement zusammenzubringen."



Die Invensity GmbH ist eine aufstrebende Technologie- und Innovationsberatung mit internationaler Ausrichtung. Invensity hat in Deutschland Niederlassungen in Wiesbaden, München, Stuttgart und Düsseldorf, Hamburg sowie in den USA. Mit ihrer Academy und ihrem Innovation Center gewährleistet Invensity dauerhafte Spitzenleistungen für namhafte Unternehmen im Forschungs- und Entwicklungs¬bereich. Hochwertige Schulungen sowie individuelles Mentoring fördern das Wissen, die Talente und die Fähigkeiten der Mitarbeiter, die in den internen Ressorts projektübergreifend Methoden und Kompetenzen entwickeln.



