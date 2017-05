Im Süden Manchesters ist am Dienstagmittag ein 23 Jahre alter Mann im Zusammenhang mit dem Anschlag vom Montagabend festgenommen worden. Das teilte die örtliche Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Weitere Details nannte die Behörde zunächst nicht. Eine weitere Festnahme in einem Shopping-Center in der Nähe des Anschlagsorts habe vermutlich nichts mit dem Anschlag zu tun, so die Polizei weiter. Nach Behördenangaben hatte sich am Montagabend bei einem Konzert der US-Popsängerin Ariana Grande in Manchester ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Dabei waren nach aktuellen Angaben mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen und mindestens 59 weitere Personen verletzt worden.

Unter den Opfern befinden sich laut Großbritanniens Premierministerin Theresa May auch viele Jugendliche und Kinder.