FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag nach sehr positiven Konjunkturdaten nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,16 Prozent auf 160,65 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 0,41 Prozent. Auch in den meisten anderen Euro-Ländern legten die Renditen auf Staatspapiere zu.

Gute Aussichten für das Wirtschaftswachstum in Deutschland und dem gesamten Euroraum lockten Anleger aus den als sicher geltenden Staatspapieren in riskantere Anlageklassen. Der deutsche Ifo-Index stieg auf einen Rekordwert und der Markit-Einkaufsmanagerindex für die Eurozone hielt sich im Mai auf dem höchsten Niveau seit sechs Jahren. Die Euro-Unternehmen blicken auf das vor ihnen liegende Jahr so optimistisch wie seit Einführung der entsprechenden Fragestellung vor fünf Jahren nicht./tos/bgf/fbr

ISIN DE0009652644

AXC0148 2017-05-23/13:06