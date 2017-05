Die Gewinner des Georg Salvamoser Preises 2017 stehen fest. Zwei mit jeweils 10.000 Euro dotierte Hauptpreise gehen an den Solarpionier Josef Jenni (Oberburg, Schweiz) für das Projekt "100% solarbeheiztes Mehrfamilienhaus" sowie an Martin Buhl, Inhaber der Käserei "Monte Ziego" (Teningen) für sein Engagement auf dem Weg zur ersten Nullenergie-Käserei Deutschlands. Einen Sonderpreis JUNGE ENERGIE in Höhe von 5.000 Euro erhält das junge Team von prosumergy (Kassel) für die Entwicklung von Mieterstrommodellen.

