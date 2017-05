Köln (ots) - Telonic (www.telonic.de), Deutschlands führendes Systemhaus für IT-Sicherheit und Netzwerktechnologie, eröffnet eine Niederlassung in der Bundeshauptstadt Berlin. Hier wird das Team vor allem mittelständische Unternehmen aus der Region Berlin, Brandenburg und Mitteldeutschland beraten und mit Lösungen für hoch performante Firmennetzwerke versorgen. Über die technischen Netzwerke hinaus ist auch die Sicherheit der IT-Systeme kritisch für Unternehmen: Telonic bietet hier zahlreiche führende Lösungen, die nicht nur Schutz vor Viren, Trojanern oder Ransomware bieten, sondern die auch proaktiv die Aktivitäten im Netzwerk auf Verdächtiges überwachen.



Wachstum für den Mittelstand



Das Unternehmen mit Mutterhaus in Köln ist seit der Gründung 1979 dem Mittelstand verpflichtet, betreut aber mittlerweile auch Konzerne in den entscheidenden IT-Fragen Netzwerk- und IT-Security. "Der Schritt in eine gesunde Expansion mit weiteren Standorten ist für uns eine Folge der Markterfordernisse. Spezialisierten Systemhäusern mit hoher Beratungs- und Umsetzungskompetenz kommt immer mehr Relevanz zu. Daher ist es uns auch wichtig, stets nahe am Kunden zu sein - auch räumlich", sagt Andreas Schlechter, Geschäftsführer von Telonic.



Max Kurzeja übernimmt Leitung



Die Berliner Niederlassung ist ab dem 2. Mai in Betrieb. Die Leitung übernimmt Max Kurzeja, der als Vertriebsingenieur die mitteldeutschen Kunden effektiv und zielgerichtet beraten wird. Bereits während seines Studiums war Kurzeja als dualer Student bei Telonic tätig - ein Arbeitgeber, der Menschen lange bei sich hält: "Wir haben nicht nur sehr viele Mitarbeiter, die schon lange bei uns sind, auch Neueinsteiger entscheiden sich dazu, mit Telonic einen längeren Lebensabschnitt zu gehen. Zu unserem Glück halten die Kunden das ebenso!", freut sich Telonic-Chef Schlechter.



Die Telonic GmbH (www.telonic.de) ist Deutschlands führendes Systemhaus für Netzwerk und Security. Seit der Gründung 1979 ist das Unternehmen in Familienbesitz und betreut Kunden in zahlreichen Branchen - von Verwaltung, Industrie und Logistik über Bank- und Finanzwesen bis zu Konzernen aus der Energieversorgung. Durch den klaren Fokus auf Netzwerk- und IT-Sicherheitslösungen verfügt Telonic über zahlreiche Best Practice-Erfahrungen und agiert als Systemintegrator für führende Soft-und Hardwarehersteller. Neben der herstellerunabhängigen Analyse realisiert Telonic die Projekte und sorgt auch für die laufende Betreuung und anfallende Schulungsmaßnahmen. Mehr als 100 Mitarbeiter stehen dazu bundesweit den Kunden zur Verfügung.



OTS: Telonic GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122679 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122679.rss2



Pressekontakt: Telonic GmbH, Albin-Köbis-Str. 2, D-51147 Köln, Tel.: +49 2203 9648 0, E-Mail: presse@telonic.de, Web: www.telonic.de



PR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel. 0611/973150, E-Mail: team@euromarcom.de