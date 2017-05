Dortmund (ots) -



Auf der diesjährigen LV-Roadshow stand für Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund, fest: "Die Lebensversicherung und ihre Vermittler haben weiterhin eine große Zukunft. Denn lebenslange Ausgaben erfordern gerade in einer Gesellschaft mit steigender Lebenserwartung und zunehmender Komplexität ein lebenslanges Einkommen." Mit kurzweiligen Vorträgen und Gesprächsrunden unter dem Motto "Lebensversicherung 2017 - Zukunftsfähiges Vorsorgesystem oder Auslaufmodell?" erlebten rund 1.000 Vermittler informative Stunden. Die Veranstaltung fand im Mai in sechs Städten statt.



Kundenwunsch entspricht nicht immer Kundenbedarf



Die Haltung von Dr. Hofmeier teilte auch Prof. Dr. Jochen Ruß, Geschäftsführer des Instituts für Finanz- und Aktuarwissenschaften IFA: Die Zukunft liege in der Absicherung eines lebenslangen Einkommens. Das biete allein die Lebensversicherung - auch in einer Welt fast ohne Zinsen. Bei anderen Sparformen heiße es sonst häufig: "Das Geld ist leider schon weg, aber ich bin noch da." Die Experten referierten und diskutierten darüber, wie Produkte künftig gestaltet werden sollten - über die Unterschiede zwischen den Wünschen der Kunden und ihrem tatsächlichen Bedarf sowie sinnvolle und notwendige Garantieleistungen.



Lebenslanges Einkommen als wesentliches Alleinstellungsmerkmal



Die Strategie der Continentale Lebensversicherung, die dieses Jahr ihr 125-jähriges Bestehen feiert, erläuterte Dr. Hofmeier. Er verdeutlichte, dass sie ein substanzstarker, nachhaltiger und verlässlicher Partner ist. Wichtige Hinweise dafür sind eine marktüberdurchschnittliche Quote nach Solvency II sowie ein ausgewogener Produktmix im Neugeschäft und Bestand. Erweitert wird die umfassende Produktpalette der Continentale um eine innovative kapitaleffiziente Klassik, die auf die Bedürfnisse von Kunden und Vermittler zugeschnitten ist. "Das lebenslange Einkommen ist ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal und eine Kernkompetenz der Lebensversicherung. Diese Leistungsgarantie geben wir weiterhin", betonte Dr. Hofmeier. Pointiert beantwortete er anschließend die Fragen, die die Teilnehmer vorab per E-Mail eingereicht hatten.



Motivierende Denkanstöße kamen am Nachmittag von dem internationalen Unternehmensberater Hermann Scherer. Mit seinem Vortrag "Jenseits vom Mittelmaß" richtete er sich an die Vermittler als selbstständige Unternehmer. Er gab praktische Tipps dafür, wie der Einzelne seinen Arbeitsalltag sinnvoll umgestalten kann. Durch das Programm führte der Innovationsexperte Gerriet Danz.



125 Jahre Continentale Lebensversicherung - ein sicheres Zuhause für die Zukunft:



Die Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.



Seit 125 Jahren steht die Continentale Lebensversicherung AG für Verlässlichkeit und Solidität. Heute betreut sie rund 748.000 Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 734 Millionen Euro. Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betriebliche Altersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zur klassischen Altersvorsorge. Auch für die Zukunft bietet die Gesellschaft ihren Kunden ein sicheres Zuhause. Dafür sprechen die traditionell konservative Kapitalanlagepolitik, der ausgeglichene Bestandsmix und Kennzahlen wie die sehr gute Eigenkapitalausstattung und die hohe Überschussbeteiligungsquote. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.



