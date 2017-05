Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.395,70 +0,13% +6,92% Euro-Stoxx-50 3.600,54 +0,67% +9,42% Stoxx-50 3.237,19 +0,15% +7,53% DAX 12.682,03 +0,50% +10,46% FTSE 7.507,88 +0,15% +5,11% CAC 5.359,89 +0,70% +10,23% Nikkei-225 19.613,28 -0,33% +2,61% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,76 -15

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,75 51,13 -0,7% -0,38 -10,6% Brent/ICE 53,46 53,87 -0,8% -0,41 -8,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.260,10 1.260,40 -0,0% -0,30 +9,4% Silber (Spot) 17,15 17,16 -0,1% -0,01 +7,7% Platin (Spot) 950,50 947,50 +0,3% +3,00 +5,2% Kupfer-Future 2,58 2,60 -0,5% -0,01 +2,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

am Dienstag zeichnet sich eine leicht positive Eröffnung an den US-Börsen ab. Die Aktienmärkte profitierten nach wie vor von der insgesamt gut verlaufenen Bilanzsaison und der soliden Wirtschaftslage, heißt es aus dem Handel. Befürchtungen, dass sich die von US-Präsident Donald Trump in Aussicht gestellten Steuererleichterungen verzögern könnten, seien darüber in den Hintergrund getreten. Auch der mutmaßliche Terroranschlag in Großbritannien, bei dem am späten Montagabend mehrere Menschen getötet wurden, habe keinen Einfluss auf die Börsen.

Nachdem die Nachrichtenlage auf der Konjunkturseite zu Wochenbeginn sehr ruhig war, müssen Anleger am Dienstag eine Fülle von Daten verarbeiten. Veröffentlicht werden die Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor sowie Daten zu den Neubauverkäufen.

Unter den einzelnen Sektoren an der Börse könnten die Aktien der Energiebranche von einem Rücksetzer des Ölpreises belastet werden. Die Preise leiden unter Plänen des US-Präsidenten, die Hälfte der strategischen Ölreserven seines Landes verkaufen.

Bei den Einzelwerten zeigen sich Apple vorbörslich gut behauptet, nachdem das Unternehmen einen Patentstreit mit der finnischen Nokia beigelegt und eine Zusammenarbeit vereinbart hat. Die Nokia-Aktie verteuert sich dagegen in Helsinki um rund 7 Prozent, denn das Unternehmen erhält von Apple eine Vorauszahlung und in der Zukunft auch Umsatzbeteiligungen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,0 zuvor: 53,1 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,9 zuvor: 52,8 16:00 Neubauverkäufe April PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +5,8% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der überraschend gut ausgefallene ifo-Index gibt den europäischen Börsen am Dienstag Auftrieb. Gegen den Trend im Minus liegt die Athener Börse, nachdem sich die Euro-Finanzminister am Montagabend nicht darauf einigen konnten, den Weg für weitere Hilfsgelder für Griechenland zu ebnen. Unter den Einzelwerten verteuern sich Nokia um 6,8 Prozent. Die Finnen haben sich im Streit mit Apple um Patente und Lizenzen geeinigt und einen Plan für die künftige Zusammenarbeit beschlossen. Credit Suisse handeln 4,1 Prozent niedriger. Hier hat der Handel mit den Bezugsrechten für die neuen Aktien aus der 4,1 Milliarden Franken schweren Kapitalerhöhung begonnen. Der Kurs handelt um den Preis des Bezugsrechts bereinigt. Eine Hochstufung von "Reduzieren" auf "Halten" durch HSBC lässt den BMW-Kurs um 1,4 Prozent zulegen. Daimler steigen um 0,9 Prozent und VW um 1,6 Prozent. Die Automobilhersteller dürften vom starken ifo-Index gestützt werden, sagen Händler. Die UBS hat Klöckner & Co und Arcelormittal von "Verkaufen" auf "Neutral" erhöht. Klöckner steigen um 1,7 Prozent, während Arcelormittal auf der Stelle treten. Koenig & Bauer steigen um 5 Prozent, nachdem Hauck & Aufhäuser das Kursziel um 10 auf 82 Euro hochgenommen hat. Kion tendieren kaum verändert, nachdem das Unternehmen für rund 600 Millionen Euro neue Aktien ausgegeben hat. Laut Händlern wurden diese nur mit einem minimalen Abschlag zum Schlusskurs der Aktie am Vorabend platziert. Rocket Internet reagieren mit Aufschlägen von 2,8 Prozent auf die Geschäftszahlen der Beteiligung Delivery Hero.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.06 Uhr Mo, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1242 +0,01% 1,1241 1,1233 +6,9% EUR/JPY 125,12 +0,25% 124,81 124,85 +1,8% EUR/CHF 1,0922 -0,14% 1,0938 1,0941 +2,0% EUR/GBP 0,8668 +0,14% 0,8655 1,1572 +1,7% USD/JPY 111,30 +0,24% 111,03 111,11 -4,8% GBP/USD 1,2970 -0,14% 1,2988 1,3005 +5,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsen in Ostasien haben am Dienstag eine leicht abwärts gerichtete Seitwärtsbewegung gezeigt. Während einerseits Rückenwind von guten Vorgaben aus den USA kam, habe der mutmaßliche Terroranschlag mit mehreren Toten in Großbritannien kaum belastet, hieß es. Kleine Reaktionen waren aber bei den sicheren Häfen Yen und Gold zu erkennen, die vorübergehend zulegten. In Singapur stürzten Noble um 28,2 Prozent ab. Die Ratingagentur Standard & Poor's hatte die Bonität des Rohstoffhandelshauses um drei Stufen auf den Ramschstatus CCC+ zurückgestuft, weil die Kapitalstruktur nicht nachhaltig sei angesichts anhaltender schwacher Cashflows. Kurz zuvor hatte ein Medienbericht die Runde gemacht, wonach die staatliche chinesische Sinochem nicht mehr an einer Beteiligung an Noble interessiert sein soll wegen Bedenken über die finanzielle und geschäftliche Lage. In Australien wurden Bankenaktien verkauft. Hintergrund war, dass Standard & Poor's einige Finanzhäuser mit einer schlechteren Bonitätsnote versehen habe. Allerdings wurden die großen Häuser davon verschont. National Australia Bank verloren dennoch 0,8 Prozent und Westpac 1,0 Prozent. Sowohl der Index der Finanzwerte wie auch jener der Rohstoffaktien büßte 0,5 Prozent ein. In Hongkong drückten Gewinnmitnahmen Cathay Pacific um 1,2 Prozent. Laut den Analysten der Credit Suisse dürften die angekündigten Stellenstreichungen 2017 beim Ergebnis nicht stärker ins Gewicht fallen, weil die damit verbundenen Kosten die Einsparungen kompensierten. Die Analysten stufen die Aktie weiter mit "Underperform" ein. Tingyi verloren nach einem enttäuschenden Erstquartalsbericht 3,6 Prozent. Tongda Group büßten 8 Prozent ein im späten Handel, belastet von Gerüchten, wonach Kunden des Handset-Herstellers wie Huawei und Opp Gerüchten ihre Aufträge zurückfahren. Am Ölmarkt kehrte etwas Ruhe ein vor dem mit Spannung erwarteten Opec-Treffen am Donnerstag, bei dem über eine Verlängerung der Förderdrosselung entschieden werden soll.

CREDIT

Wenig Bewegung zeigen am Dienstagvormittag die Risikoprämien im europäischen Kredithandel. Die iTraxx-Indizes des Datenanbieters Markit geben leicht nach. Sie bilden die Risikoaversion von Bondinvestoren ab und profitieren nach Aussage eines Teilnehmers vom ifo-Index. Dieser ist im Mai überraschend stark gestiegen auf den höchsten Wert seit Erhebung des Stimmungsunmfrage.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Umsatz von Delivery Hero wächst um fast 70 Prozent

Delivery Hero ist im ersten Quartal abermals stark gewachsen, aber insgesamt noch nicht profitabel. Mit Hilfe der im Dezember übernommenen Foodpanda-Gruppe hat der in mehr als 40 Märkten tätige Anbieter von Online-Essensbestelldiensten seinen Umsatz fast verdoppelt, auf vergleichbarer Basis erreichte das Wachstum 68 Prozent. Die Einnahmen stiegen in den ersten drei Monaten auf 121 Millionen Euro nach 63 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Capital Stage dank Übernahme mit kräftigem Umsatz- und Gewinnplus

Der Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage hat im ersten Quartal von einem Ausbau seines Portfolios und der Übernahme der Chorus Clean Energy profitiert. Erlöse und Ergebnis legten deutlich zu. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der SDAX-Konzern.

KWS Saat erhöht nach 9 Monaten den Ausblick für das Geschäftsjahr

Beflügelt von einem starken Zuckerrübengeschäft in den ersten neun Monaten hat KWS Saat den Ausblick für das Geschäftsjahr 2016/17 leicht erhöht. Das Pflanzenzüchtungsunternehmen rechnet nun mit einer EBIT-Marge von mindestens 11 Prozent. Bisher hatte KWS Saat eine Marge von mindestens 10,5 Prozent in Aussicht gestellt. Den Umsatz sieht das Unternehmen nun gut 5 Prozent über dem Vorjahr nach bisher knapp 5 Prozent Wachstum.

Einhell-Umsatz im ersten Quartal durch Power X-Change getrieben

