Bonn (ots) - "Du siehst mich" - so lautet die Losung des 36. Deutschen Evangelischen Kirchentages im Lutherjahr: Vor 500 Jahren am 31. Oktober 1517 soll Martin Luther seine 95 Thesen wider den kirchlichen Ablasshandel angeschlagen haben. Das Ereignis gilt als zentraler Start- und Ausgangspunkt für die Reformationsbewegung, die sich weltweit ausbreitete. Die meisten Veranstaltungen gibt es in Berlin, der Abschlussgottesdienst am Sonntag und die damit größte Feier steigt im sachsen-anhaltischen Wittenberg. phoenix berichtet an vier Tagen mehr als zehn Stunden umfassend über die Höhepunkte und ist mit Reportern vor Ort.



Los geht es am Mittwoch, 24. Mai 2017, ab 17.45 Uhr, mit dem Eröffnungsgottesdienst am Platz der Republik in Berlin: phoenix überträgt die Grußworte live. Redner sind Justin Welby, Erzbischof von Canterbury, der Berliner Erzbischof Heiner Koch, Bundestagspräsident Norbert Lammert sowie Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller. Vom Kirchentagsgeschehen in Berlin berichtet Reporter Erhard Scherfer. Er spricht unter anderem mit der Präsidentin des Deutschen Evangelischen Kirchentags, Christina Aus der Au.



Prominente Gäste sind ebenfalls beim Kirchentag vertreten. Am Donnerstag, 25. Mai 2017, heißt es: Obama meets Luther - oder besser gesagt Obama meets Merkel. Der ehemalige US-Präsident Barack Obama kommt zum Kirchentag und diskutiert mit Bundeskanzlerin Angela Merkel unter dem Motto: "Engagiert Demokratie gestalten - Zuhause und in der Welt Verantwortung übernehmen". phoenix zeigt die Diskussion auf einem Sendeplatz am Nachmittag.



Auch bei weiteren Veranstaltungen und Panels mit politischer Beteiligung unter anderem von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundesinnenminister und Präsidiumsmitglied beim Kirchentag, Thomas de Maizière, ist phoenix dabei.



