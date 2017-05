Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts030/23.05.2017/13:00) - Der Wikimedia Hackathon ist eine dreitägige Veranstaltung für rund 200 bis 300 Technikbegeisterte aus aller Welt, die gemeinsam die Software von Wikipedia und ihren Schwesterprojekten verbessern. Nach Lyon und Jerusalem kam der Wikmedia Hackathon zum ersten Mal vom 19 bis 21. Mai nach Wien ins JUFA Hotel Wien City. Die Idee hinter dem jährlich stattfindenden Hackathon: Gemeinsam sollen Interessierte - ein Drittel der Teilnehmer sind bezahlte Mitarbeiter, der Rest Freiwillige - daran arbeiten, MediaWiki zu verbessern. MediaWiki ist eine Open Source-Software, die in internationaler Zusammenarbeit von Freiwilligen weiterentwickelt wird und neben Wikipedia auch viele andere Lexika antreibt. Darüber hinaus verwenden tausende Unternehmen und Organisationen weltweit die Software MediaWiki als Basis für ihr internes Wissensmanagement oder ihre Serviceleistungen, darunter auch die European Space Agency. LOOP21 hat sich um ein High Capacity RUCKUS WLAN mit 100 Mbit/s Uplink für die Teilnehmer gekümmert, die jeweils mit ein bis zwei Geräten online waren. Annemarie Buchmann vom Organisationsteam bedankt sich vor allem für den ehrgeizigen Einsatz am Montagetag und die schlussendlich tolle Kooperation mit dem JUFA-IT-Team. Es wurden zwei "Rekorde" gebrochen: Es war der bisher meistbesuchte Hackathon und es gab so gut wie keine Probleme mit Internet und WLAN. LOOP21 hat das Event teilweise mit Rabatt gesponsert und war neben Google der zweitgrößte Sponsor. Über LOOP21 LOOP21 Mobile Net GmbH entwickelt Lösungen auf Basis von Kommunikationsnetzwerken. Mit 60 Mitarbeitern an den Standorten in Wien (Hauptsitz), Deutsch-Wagram, Hamm, Innsbruck, Leipzig, Wolfurt und Palo Alto verwaltet das Technologie-Unternehmen mittlerweile mehr als 2000 Telekommunikationssysteme in 18 verschiedenen Ländern. Zahlreiche Skigebiete, Seilbahnen, Freizeitparks, Stadien, Shoppingzentren, Retailer, Events und Städte arbeiten bereits erfolgreich mit Lösungen von LOOP21. LOOP21 bietet mobile Infrastruktur und mobile Dienste. Mit der selbst entwickelten Hotspotsoftware sowie der Kompetenz und langjährigen Erfahrung in der (Funk-) Netzwerktechnik implementiert das Unternehmen weltweit Services in den Bereichen Infrastruktur, Customer Engagement, Data Analytics und Mobility 4.0. Zum Lösungsportfolio gehört auch die Ortung von Kundenendgeräten sowie von Sensoren. Damit bietet LOOP21 einerseits ein Instrument für eine optimale Kundenkommunikation, -bindung und Indoor Positionierung sowie andererseits für Kundenstromanalysen, POS-Marketing sowie für individuelle Industrielösungen mit Datenanalysen und M2M-Applikationen. LOOP21 Mobile Net GmbH, Head Office: Hirschstettner Straße 19-21 L1, A-1220 Wien, Austria Tel.: +43 (0)1 2929699-0, E-Mail: office@loop21.net, Web: http://www.loop21.net Pressekontakt: Wolfgang Frajuk Marketing Tel.: +43 (0)1 2929 699-98 E-mail: w.frajuk@loop21.net Fotos: Jean-Frédéric CC0 , via Wikimedia Commons und by Jwslubbock - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59105513 (Ende) Aussender: LOOP21 Mobile Net GmbH Ansprechpartner: Wolfgang Frajuk Tel.: 01 2929 699-98 E-Mail: w.frajuk@loop21.net Website: www.loop.21.net Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170523030

