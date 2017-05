Mainz (ots) -



Zahlreiche Studien zeigen, dass Typ 2 Diabetes das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich erhöht [1]. Aber weniger als die Hälfte der Menschen mit Typ 2 Diabetes sorgt sich um dieses Risiko. Einem Drittel der Patienten ist der Zusammenhang zwischen Typ 2 Diabetes und kardiovaskulären Folgeerkrankungen nicht bekannt. Das sind die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage von Interrogare Healthcare Research im Auftrag von Novo Nordisk. Befragt wurden 405 Personen mit Typ 2 Diabetes in Deutschland zum Thema Diabetes und Herz.



Die Umfrageergebnisse verdeutlichen ein großes Problem: Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens möglicher Folgeerkrankungen des Diabetes und deren Tragweite werden von den meisten Betroffenen falsch wahrgenommen. Das ist vor allem in Hinblick auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen gefährlich", erklärt Prof. Dr. med. Matthias Blüher, Diabetologe und Facharzt für Endokrinologie am Universitätsklinikum Leipzig. Das Risiko für Herzinfarkte beispielsweise ist bei Menschen mit Typ 2 Diabetes vier- bis sechsfach erhöht [2]. Der Herzinfarkt ist dadurch eine der häufigsten Todesursachen bei Menschen mit Typ 2 Diabetes. [3]



Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Typ 2 Diabetes häufiger als angenommen



Der Umfrage zufolge weiß ein Drittel der Patienten (32 Prozent) nicht, dass sie im Vergleich zu Nicht-Diabetikern ein deutlich erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. [1] Die meisten Betroffenen unterschätzen zudem die Wahrscheinlichkeit, mit der Folgeerkrankungen des Typ 2 Diabetes eintreten: Nur jeder Dritte (33,3 Prozent) geht richtigerweise davon aus, dass bei etwa 40 von 100 Patienten eine Herz-Kreislauf-Erkrankung auftritt. [4] Die Mehrheit (55 Prozent) vermutet ein deutlich geringeres Risiko.



Gefühlt gut informiert - mit großen Wissenslücken



Die meisten Menschen mit Typ 2 Diabetes fühlen sich sehr gut (62,5 Prozent) oder gut (33,2 Prozent) informiert. Dennoch zeigt die Umfrage, dass auch in Bezug auf weitere Folgeerkrankungen noch Informationsbedarf besteht: Über den Diabetischen Fuß beispielsweise wissen nur 61,5 Prozent der Betroffenen Bescheid. Und nur 57,6 Prozent der befragten Menschen mit Typ 2 Diabetes haben zuvor davon gehört, dass die Stoffwechselerkrankung auch Nierenschäden verursachen kann. Dass in Folge des Typ 2 Diabetes Augenerkrankungen auftreten können, wissen dagegen 71 Prozent der Befragten.



Diabetes zur Herzensangelegenheit machen



Diabetes ist tückisch: In vielen Fällen verläuft die Krankheit lange Zeit ohne wahrnehmbare, schwerwiegende Symptome. [5] Gefährliche Folgeerkrankungen wie Arteriosklerose entwickeln sich über Jahre hinweg schleichend, ohne dass Patienten davon etwas bemerken. "Betroffene sollten daher nicht abwarten, sondern ihren Diabetes zur Herzensangelegenheit machen und frühzeitig mit ihrem Arzt gezielt darüber sprechen, wie sie aktiv etwas für ihre Herzgesundheit tun können", sagt Prof. Blüher.



Den Diabetes oft begleitende Faktoren wie Bluthochdruck und Übergewicht sollten dem Experten zufolge ebenso ernst und in Angriff genommen werden wie die Blutzuckereinstellung. "Ein angepasster Lebenswandel mit ausgewogener Ernährung und ausreichend Bewegung sowie moderne Therapieoptionen können helfen, das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Menschen mit Typ 2 Diabetes zu verringern", so Prof. Blüher, der auch die Adipositas-Ambulanz am Uniklinikum Leipzig leitet.



