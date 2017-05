RAVENSBURG (dpa-AFX) - Der französische Milchriese Lactalis will die angeschlagene süddeutsche Großmolkerei Omira übernehmen. Gespräche über eine hundertprozentige Übernahme seien erfolgreich abgeschlossen worden, teilte Lactalis am Dienstag mit. Bei Omira hieß es, die Übernahme ermögliche die Sicherung der Milchpreise für die Lieferanten für zehn Jahre. Zudem hoffe man, dass sich mit dem französischen Konzern, zu dessen Marken Président, Galbani und Lactel gehören, neue Absatzmärkte erschließen lassen. Die Omira-Gesellschafter sollen dem Deal am 22. Juni zustimmen.

Lactalis ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer für Milchprodukte. Omira machte in letzter Zeit - wie vielen anderen Molkereien - die schwierige Situation auf dem Milchmarkt stark zu schaffen, vor allem die niedrigen Preise für Frischmilch und Magermilchpulver. 2016 lag der Umsatz laut Firmenangaben bei 420 Millionen Euro, nach 460 Millionen im Vorjahr. Für das Unternehmen mit Standorten in Ravensburg und dem bayerischen Neuburg, das sich bislang im Besitz von rund 2600 Milcherzeugern befindet, arbeiten rund 650 Mitarbeiter.

Die Lactalis-Gruppe hat 2016 Konzernangaben zufolge einen Umsatz von 17,3 Milliarden Euro erzielt. Der Milchgigant verfügt demnach über 236 Produktionsstätten in 44 Ländern und Vertriebsniederlassungen in insgesamt 85 Ländern mit insgesamt rund 75 000 Mitarbeitern./kst/DP/fbr

