Manchester und die Bilder des Schreckens erschüttern das Vereinigte Königreich. Die politischen Folgen sind nicht zu unterschätzen. Schon jetzt ist absehbar, wer profitieren wird.

Diesmal traf es Manchester, Großbritanniens drittgrößte Stadt. Die traurige Bilanz des Montagabends: mindestens 22 Tote und rund 60 Verletzte, darunter viele Kinder und Teenager. Es war ein grausamer Terroranschlag auf unschuldige Opfer. Viel zu viele sind noch offene Fragen. Was war das Motiv des bei der Explosion getöteten Selbstmordattentäters? Handelte er allein? Gibt es einen islamischen Hintergrund?

Die Antworten auf diese Fragen und die Suche nach ihnen werden die Zukunft des Landes beeinflussen.

In zweieinhalb Wochen wird in Großbritannien gewählt. Der Zeitpunkt des Anschlags ist daher brisant. Noch nie zuvor ist das Inselreich mitten im Wahlkampf von einem Terroranschlag erschüttert worden. Er wurde nun - wie es der Respekt vor den Opfern gebietet - erst einmal ausgesetzt. Manche Kommentatoren rechnen damit, dass er sogar bis zum Wochenende ruhen dürfte, auf jeden Fall werde damit der Ton der politischen Debatte in den letzten Wochen vor dem Urnengang nüchterner und weniger aggressiv, erwarten sie.

"Stark und stabil"

An sich ist es erfreulich, wenn persönliche Angriffe durch eine sachliche Auseinandersetzung ersetzt werden. Und doch kann man nicht umhin festzustellen, dass die Unterbrechung des Wahlkampfes und der Schock des Anschlags im Wahlkampfendspurt vor allem der Favoritin, nämlich Premierministerin Theresa May, zu Gute kommen dürften.

In Schottland, wo die Konservativen gerade dabei sind, der SNP-Partei von Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon Stimmen abspenstig zu machen, wird heute die Vorstellung des Wahlprogramms der SNP gestrichen. Und die ehemalige Innenministerin May, die wie kein anderer britischer Politiker für Law and Order steht, hat nun die Gelegenheit, sich wieder einmal mit starker politischer Führung zu profilieren.

Ihr Wahlkampf-Motto "strong and stable leadership" mag inzwischen abgedroschen klingen, doch nach einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...