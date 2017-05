Christian Kullmann löst Klaus Engel an der Spitze des Chemiekonzerns Evonik ab. Engel sieht den Konzern "gut gerüstet". Am 1. Juni will sich Kullmann bei einer Investorenkonferenz zur Unternehmensstrategie äußern.

Christian Kullmann (48) übernimmt die Führung beim Spezialchemiekonzern Evonik. Der bisherige Konzern-Vize löst nach der Hauptversammlung am Dienstag Klaus Engel an der Unternehmensspitze ab. Der Konzern sei auch für die kommenden Jahre "gut gerüstet", sagte Engel vor den Aktionären. "Deswegen ...

