Der letzte Geschäftsbericht ist schlecht ausgefallen? Strahlen Sie beim nächsten Meeting Zuversicht aus. Bleiben Sie nah bei sich, egal was man aus Ihnen machen will. Nur verstecken Sie sich nach Niederlagen nicht.

Hätte sie ihren eigenen Song-Text doch einmal selbst beherzigt. "Perfect Life" sang unsere ESC-Hoffnung Levina vor einer Woche in Kiew: Einen Song, der dazu ermuntern soll, keine Angst vor Fehlern zu haben und ein Risiko einzugehen. Doch wenn das US-Songschreiber-Trio Robbins, Ray & Bassett zuschlägt, das bereits für Anastacia und die Backstreet Boys produziert hat, ist es vorbei mit Authentizität und Mut zu Fehlern. Mit demütigenden sechs Punkten landete die 25-Jährige Levina auf dem vorletzten Platz des Eurovision Song Contest 2017. Und wieder einmal kündigt Deutschlands ESC-Chef Thomas Schreiber vom NDR Konsequenzen an. Um - wie 2016 und 2015 - im kommenden Jahr doch wieder den verzweifelten Versuch zu starten, mit einem weitgehend identischen Auswahlverfahren den perfekten Pop-Hit fürs Formatradio zu finden.

Was können wir daraus lernen?

Regel Nummer 1: Hits schreibt man nicht nebenbei. Und Erfolge produziert man ebenfalls nicht einfach mal so. Wer es doch versucht, klingt meist flach - und scheitert. Für die letzte deutsche ESC-Gewinnerin Lena hat sich einer richtig ins Zeug gelegt: Stefan Raab. Doch selbst der Medienprofi hat nicht versucht, den Erfolg zu modellieren. Er tat das, was er am besten kann: mit Leidenschaft Musik zu machen. Er hatte Spaß dabei. Das sah man ihm an. Lena 2010 war frech, authentisch, nahbar. Bei der Lena Meyer-Landrut von 2017 muss man schon ganz genau überlegen, wann man zuletzt Musik von ihr gehört hat.

Düsseldorf, am Tag nach dem ESC: NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft steuert auf das schlechteste SPD-Wahlergebnis aller Zeiten zu und tut das einzig Richtige. Sie tritt von allen Ämtern zurück. Ihr Amtskollege Torsten Albig in Schleswig-Holstein vergeigt derweil alles, was man so vergeigen kann. Noch vor der Wahl attestiert er seiner Ex in einem Interview, sie sei mit ihm zunehmend nicht mehr auf Augenhöhe gewesen. Und klammert sich nach der Wahl tagelang an ein Ministerpräsidentenamt, aus dem er von den Wählern abgewählt wurde.

Regel Nummer 2: Niederlagen ignoriert man nicht. Man geht offensiv mit ihnen um - und nicht arrogant und erst neun Tage später. Das gebietet der Respekt. Und es zeigt: Man kann sogar aus Niederlagen Erfolge machen.

Köln, Spitzenkandidatencheck im WDR2-Radiostudio: Eine Stunde mit Hannelore Kraft, eine Stunde mit Armin Laschet. Während sich der bislang eher unauffällige zukünftige NRW-Ministerpräsident Laschet nicht dagegen wehrt, dass der WDR sein Interview per Facebook im Netz verewigt, hat die amtierende Ministerpräsidentin Hannelore Kraft laut WDR2-Moderator Uwe Schulz "keine Lust auf Facebook Live". Anfragen nach Skype-Interviews von anderen Medien lässt sie absagen: "Keine Zeit" und vor allem: "Nicht die richtige Form".

Regel Nummer 3: Wer gewählt werden oder erfolgreich sein will, muss sichtbar sein, dauerpräsent, und sollte sich neuen Technologien nicht verweigern. Wer den Anspruch hat, die Zukunft eines Landes zu gestalten, sollte nicht beim kleinen Stück Zukunft im Alltag mutwillig scheitern.

Berlin, am Tag nach der NRW-Wahl: Wahlanalyse - oder anders gesagt - Wunden lecken bei der SPD. Martin Schulz ist auf dem Weg zurück zu Umfragewerten, die seine Partei ganz lange Zeit vor seiner wundersamen Niederkunft als Hoffnungsträger hatte. Laut politischen ...

