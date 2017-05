In Costa Rica haben Forscher Spuren der heißesten Lava der letzten 2,5 Milliarden Jahre entdeckt. Der Fund belegt, dass unsere Erde auch heute noch ein Höllenfeuer wie vor Urzeiten entfachen könnte.

Wer die Lavaströme heutiger Vulkane beobachtet, erhält nur einen schwachen Eindruck von der vulkanischen Aktivität in der Frühzeit der Erde. Während des sogenannten Archaikums, also vor 4 bis 2,5 Milliarden Jahren, war unser Planet ein heißer und ziemlich ungemütlicher Ort, und seine Feuerberge spien eine dünnflüssige und viel heißere Lava als heute.

"Stellen Sie sich einen Lavafluss wie auf Hawaii vor, aber so heiß, dass er nicht rot-, sondern weißglühend war", sagt Esteban Gazel von der Virginia Tech in Blacksburg (US-Bundesstaat Virginia). "Und diese Lava ergoss sich über einen Planeten, der mehr an die Venus als an unsere heutige Erde erinnerte." Gazel ist Leiter eines Geologen-Teams, das sich auf die Suche nach Spuren solch urzeitlicher Höllenfeuer gemacht hat.

In Costa Rica wurden die Forscher fündig. In der erstarrten Lava einer Formation namens Tortuga-Suite stießen sie auf Hinweise darauf, dass hier einst Komatiit entstand - ein Gestein, das sich nur aus der sehr heißen Lava der frühen Erde gebildet haben kann. So zumindest die bisherige Lehrmeinung: Vor etwa 2,5 Milliarden Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...