FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Anschlag bei einem Konzert in Manchester mit mindestens 22 Toten will der große Veranstalter Live Nation seine Sicherheitsvorkehrungen gegebenenfalls verschärfen. "Wir bitten um Verständnis, wenn wir unsere bereits bestehenden Maßnahmen zum Schutz unserer Veranstaltungen angesichts der latenten Bedrohung in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden und der Polizei weiter anpassen", teilte der Geschäftsführer von Live Nation Deutschland, Österreich, Schweiz, Marek Lieberberg, am Dienstag in Frankfurt mit. Gemeinsame Anstrengungen und erhöhte Wachsamkeit seien unerlässlich.

Fans sollten beim Besuch von Konzerten oder Festivals möglichst wenig mitnehmen. Eine frühe Ankunft erleichtere Kontrollen und "intensive Bodychecks". Bei Live Nation steht auch Sängerin Ariana Grande unter Vertrag, bei deren Konzert in Manchester der Anschlag geschah. Zudem organisiert Live Nation unter anderem das Zwillingsfestival "Rock am Ring" und "Rock im Park" Anfang Juni am Nürburgring und in Nürnberg./chs/DP/fbr

