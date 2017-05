Grazer Start-up bietet mit www.projektauswahl.at "direkte Partnerwahl in der Technik"



Graz/Ragnitz (ots) - Mit www.PROJEKTAUSWAHL.at geht diese Tage eine neue österreichische Onlineplattform für Unternehmen und freiberufliche Experten auf Projektbasis ausschließlich für den technischen Bereich an den Start.



Unter direkter Partnerwahl versteht man hier die direkte Kontaktaufnahme d.h. keine Vermittlungsgebühren und keine Einbindung von Dritten.



Sowohl Unternehmen, als auch Experten wird die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme geboten, um kompetente Partner zu finden und gemeinsam Projekte abzuwickeln.



"Erfahrene Experten mit internationaler Projekterfahrung sind eine Bereicherung für jedes Unternehmen, vor allem, wenn Sie Projektengpässe haben und rasch handeln müssen. Zeit und Kosten spielen hier eine nicht unbedeutende Rolle" so David Schön, Co-Founder.



Aus diesem Grund liegt die Spezialisierung im technischen Branchenbereich für den D-A-CH Raum, und unterscheidet sich mit diesem Fokus so von anderen Anbietern.



Spannende, zukunftsorientierte Projekte-sowie anspruchsvolle Expertisen Projektauswahl.at bietet Unternehmen und Experten die Möglichkeit, sich partnerschaftlich und wertschätzend ein nachhaltiges Netzwerk aufzubauen.



Und so funktioniert's:



Mit kostenloser Registrierung und Auswahl des passenden Paketes hat man Zugriff auf eine qualifizierte Experten- bzw. Projektdatenbank.



Eine smarte Suchfunktion mittels Skills- und Keywords ermöglicht zielgenaue Matches.Einer direkten Kontaktaufnahme steht somit nichts mehr im Wege.



Die Schaltung von Unternehmensprofilen, Projekten und Expertisen ist auch anonymisiert möglich.



Zwtl.: Über Projektauswahl.at



[www.projektauswahl.at] (http://www.projektauswahl.at) ist ein Produkt der mySOOFA GmbH. Ein Start-up Unternehmen aus Graz, dass High-End Onlinedienstleistung und maßgeschneiderte App-Entwicklung anbietet. Langjährige Erfahrungen in der Technik, HR und im Vertrieb werden hier gekonnt miteinander verbunden und so ein neues Vertriebs- und Akquisetool im technischen Projektgeschäft geschaffen.



Video: [https://youtube.com/watch?v=UU1XOYRXzVQ] (https://youtube.com/watch?v=UU1XOYRXzVQ)



Rückfragehinweis: Sabine Peklar PR Österreich/Deutschland/Schweiz +43 650 93 03 666 sabine.peklar@projektauswahl.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30167/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: Projektauswahl.at newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126711 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126711.rss2