Die Beteiligungsgesellschaft von Cornelius Boersch hat Ärger mit einigen Promianlegern. Exminister zu Guttenberg war dort bis vor Kurzem im Verwaltungsrat.

Am 17. April 2017, dem Ostermontag, um 10.03 Uhr erhält Karl Theodor zu Guttenberg eine E-Mail in einer "offensichtlich sehr ernsten Angelegenheit". Der Vorstandschef einer Gesellschaft, bei der der ehemalige CSU-Star und Verteidigungsminister im Kontrollgremium sitzt, soll, so habe sie es jedenfalls verstanden, ihren dritten Exmann, ihre Kinder und weitere Anleger mit "wissentlich unwahren Angaben" in ein Investment gelockt haben, schreibt die Absenderin. "Das Gespräch mit dir" solle der letzte Versuch einer gütlichen Einigung sein. Geschrieben hat diese Zeilen keine Geringere als Prinzessin Johanna zu Sayn-Wittgenstein, zuvor in zweiter Ehe mit Flick-Enkel Gert-Rudolf ("Muck") verheiratet und Urenkelin des Reichskanzlers Bismarck.

Die Gesellschaft, auf die sich die Prinzessin bezieht, ist die Mountain Partners AG, die sich seit mehr als zehn Jahren müht, einen erfolgreichen Inkubator für junge Firmen zu schaffen, ein Unternehmen, das wie die Milliardenfirma Rocket Internet Start-ups zum wirtschaftlichen Durchbruch verhelfen will. Vor einem Jahr wurde zu Guttenberg dort Verwaltungsrat. Im April erreichte ihn die lästige Affäre mit der Prinzessin, ein Streit um viel Geld, bei dem die eine Seite sich als argloser Anleger darzustellen versucht, die mit falschen Versprechungen gelockt wurde. Auf der anderen Seite steht das Unternehmen und verweist darauf, dass der Anleger in dem von der Prinzessin skizzierten Fall eine professionell gemanagte Stiftung sei, die klar und deutlich auf die Risiken des Investments hingewiesen wurde.

Mountain Partners ist so etwas wie ein Geldsammelbecken der Elite. Theo Müller (Müllermilch), Porsche-Erbe Hans Porsche nebst Ehefrau Jovanka, Verlegerin Yvonne Bauer, Manager wie der ehemalige Tchibo-Chef Dieter Ammer oder der frühere Metro-Chef Hans-Joachim Körber, dubiose Persönlichkeiten wie der Börsenguru Bernd Förtsch und sogar ein ehemaliger Rotlichtkönig aus München haben oder hatten in Unternehmen der Gruppe investiert. Und wenn die Freunde von Mountain Partners einmal jährlich zum Unternehmertag im Hotel Überfahrt am Tegernsee, einem Luxushotel mit Spa, Pool, goldenen Wasserhähnen und Sternerestaurant, laden, stehen lauter Promis auf der Gästeliste, wie in diesem Jahr: der verurteilte Steuerhinterzieher Uli Hoeneß, Österreichs Außenminister Sebastian Kurz, Ex-CDU-Politiker Friedrich Merz, FDP-Chef Christian Lindner und eben Karl-Theodor zu Guttenberg.

Eine unverkäufliche Aktie

Als er vor einem Jahr beim Unternehmertag auftrat, soll zu Guttenberg sich tief beeindruckt gezeigt haben ob der Prominenz, die hier zusammenkommt. Er wird kaum geahnt haben, was später auf ihn zukommt. Einen unzufriedenen Investor wie den vermutlich eher durchtriebenen als ahnungslosen Exmann der Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein könnte er schlicht ignorieren. Störenfriede gibt es überall. Doch bei der WirtschaftsWoche sprachen in den vergangenen Wochen mehrere Reiche vor, die sich betrogen fühlen. Die Vorwürfe richten sich in der Regel gegen Cornelius Boersch, den Gründer von Mountain Partners: Der habe sie mit der Aussicht auf hohe Renditen und dem Versprechen gelockt, Mountain Partners gehe zeitnah an die Börse. Eine Kapitalerhöhung jetzt zu zeichnen, also Geld in die Firma zu stecken, sei quasi die letzte Chance, vor dem Börsenstart noch günstig einzusteigen. Die Aussagen diverser Investoren erscheinen plausibel, spricht Mountain Partners doch selbst in Präsentationen immer wieder von einem Börsengang. Der aber hat bis heute nicht stattgefunden. Mountain Partners erklärt hierzu, ein Börsengang sei eine strategische Option, die regelmäßig geprüft werde. "Wir haben aber auch immer gesagt, dass dies von internen wie externen Faktoren abhängig ist." Die seien aktuell eben nicht erfüllt. Die Reichen sitzen damit auf Aktien einer Gesellschaft, die sie nur schwer loswerden.

Mit mehr als nur einem unguten Gefühl

Mit mehr als nur einem unguten Gefühl: In elf Jahren hat die Mountain Partners AG mehr Geld verbrannt als verdient. Die wichtigste Tochter hatte Mitte 2016 mehr Verbindlichkeiten als Vermögen, eine wichtige Unterbeteiligung ist gerade pleitegegangen. "Heute würde ich Mountain Partners sicher kein Geld mehr geben", sagt Investorin Jovanka Porsche. Sie ist auch sauer, dass der Name ihrer Familie in Präsentationen auftauchte, mit denen um neue Anleger geworben wurde. Die Wut mancher Aktionäre traf im Fall der Prinzessin zuletzt auch Karl Theodor zu Guttenberg als Verwaltungsrat. In seiner Antwort auf ihre Mail sagte er zu, sich in der Angelegenheit zu informieren.

Nun erklärt zu Guttenberg der WirtschaftsWoche aber, dass er bereits am Ostersamstag seinen Rückzug aus dem Verwaltungsrat erklärt habe. Grund sollen nicht die wütenden Anleger gewesen sein. Der Schritt sei vielmehr "vor dem Hintergrund einer in Kürze anstehenden Geschäftsfelderweiterung" seiner eigenen Investitionsfirma Spitzberg Partners erfolgt, die möglicherweise künftig in Firmen investiert, die eventuell in Konkurrenz zu Portfoliofirmen von Mountain Partners stehen könnten.

In seiner Antwort an die Prinzessin, die er nach Ostern verschickt hat, erwähnt er das alles aber nicht. Er habe, erklärt zu Guttenberg, zu dem Zeitpunkt nur einseitig seinen Rückzug erklärt und sei "demzufolge meiner Pflichten als Verwaltungsrat noch nicht entbunden" gewesen.

Die Gemengelage ist brisant für den Exverteidigungsminister. Er soll die CSU im Wahlkampf unterstützen. Möglicherweise kehrt er danach in die Politik zurück. Ein Aufstand namhafter Anleger - berechtigt oder unberechtigt - kommt da höchst ungelegen.

Das imposante Netzwerk ist hilfreich

Der Gründer von Mountain Partners, Cornelius Boersch, ist einem breiten Publikum vor sieben Jahren bekannt geworden. Der mittlerweile verstorbene Exaußenminister Guido Westerwelle sei sein bester Freund gewesen, sagt Boersch. Westerwelle hatte den Unternehmer auf Reisen mitgenommen, was ihm den Vorwurf der Günstlingswirtschaft einbrachte. Sigmar Gabriel, damals noch SPD-Chef, nannte ...

