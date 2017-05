Jedes Jahr prasselt auf den Versicherungsombudsmann eine Vielzahl von Beschwerden ein. In knapp der Hälfte der Fälle kann der Streitschlichter auch etwas für den Verbraucher herausholen - etwa im Streit mit VW.

Wenn die Arbeit des Versicherungsombudsmanns mal verfilmt werden sollte, böte sich der Titel "Mitten im Leben" an. Denn auch im vergangenen Jahr beschäftigte sich die außergerichtliche Streitschlichtungsstelle der Versicherungswirtschaft mit einer Vielzahl von Beschwerden. Sie erlauben einen guten Einblick in die Sorgen und Nöte von Versicherungskunden in Deutschland. Seinen Ursprung hat der Name "Ombud" übrigens im skandinavischen Sprachraum und bedeutet sinngemäß Treuhänder.

Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der zulässigen Beschwerden um 6,2 Prozent (Vorjahr 7,7 Prozent) auf 14.659 und erreichte damit den bislang höchsten Stand seit Gründung der Institution Versicherungsombudsmann vor 15 Jahren. Der Löwenanteil der Beschwerden entfiel auf Rechtsschutzversicherungen (26,2 Prozent) und Lebensversicherungen (25 Prozent).

Vom Skandal um die VW-Abgas-Manipulationen blieb der Ombudsmann nicht verschont. Allein 200 Beschwerden gegen Rechtsschutzversicherer gingen wegen VW ein. So wollten die Kunden ihren Kaufvertrag rückabwickeln und gaben sich mit den vom Konzern zugesagten Nachbesserungen nicht zufrieden. Die Rechtsschutzversicherer lehnten eine Deckung des Rechtsstreits wegen geringer Erfolgsaussichten ab. Da einige Gerichte jedoch zwischenzeitlich zugunsten von Verbrauchern entschieden, hatten die Versicherer ein Einsehen. "Sämtliche Beschwerden konnten beendet werden", sagte der Ombudsmann Günter Hirsch am Dienstag in Berlin. Guter Wille ist dabei Voraussetzung: "Hier ...

